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北流1.9億爭議！被黃珊珊批混淆視聽　李四川澄清：未說柯文哲沒編預算

▲▼台北市副市長李四川。（圖／記者陳家豪攝）

▲台北市副市長李四川。（圖／記者陳家豪攝）

記者袁茵／台北報導

前台北市長柯文哲任內完工的台北流行音樂中心，與廠商間1.9億工程款爭議持續延燒，前台北市副市長黃珊珊22日於臉書批評，現任副市長李四川稱柯文哲未編預算，故意混淆視聽。李四川23日表示，自己沒有說柯文哲沒編預算，目前正在研究是否編列113年度預算。

面對北流1.9億工程款未結清，有媒體報導指稱李四川說「柯卸任前並未編列預算」，最快要2023年1月才有錢給等言論，使黃珊珊22日晚間於臉書痛批，李四川故意混淆視聽、推諉卸責，北市府對於爭議款可以動用第二預備金，因為每年市府手上有將近7.4億二備金，如果不足，還可以再提追加預算。

黃珊珊認為，第二預備金的用途就是用在「政事臨時需要」，尤其是這類有利息支出的賠償款或爭議款，「李四川擔任公職多年，應該很清楚相關程序，這類爭議款或賠償款不可能事先編列公務預算，因為預算通過要第二年才能動支，拖延給付反而製造更多利息」。

▲台北流行音樂中心▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

▲台北流行音樂中心。（圖／ETtoday資料照）

針對黃珊珊言論，李四川23日下午接受《東森新媒體ETtoday》電訪時回應，自己並沒說過「柯文哲未編預算」等言論，只是正在研究是否編列113年預算，該媒體報導已經修正，而自己也有傳LINE給黃珊珊釐清，「最起碼不要讓她誤會。」

至於動用二備金部分，李四川引用台北市議員陳政忠今日言論，認為可以在2022年9月就編列追加預算，或是當時柯文哲也能用二備金，但為何現在選擇要求台北市長蔣萬安用二備？

陳政忠23日表示，北流1.9億的餘款，於柯市府任內在年度預算編列程序中即可預知的必要支出，依照預算法於年度預算案中，應該編列預算或編列追加預算以為因應支付，如此可經由議會審議，讓議會同意後再行支付，不但符合預算程序，又可達到尊重議會審議監督。

陳政忠認為，第二預備金的動支，應以不可預知的費用或緊急狀態或救災必要的支出為主，像北流的金額高達1.9億元，且為年度預算編列前或追加預算編列前即可預知的必要支出，依照他38年的議會審議經驗，深以為不應走巧門而任意以第二預備金支出為宜。

陳政忠質疑，如果黃珊珊要求李四川可以動支第二預備金支付，那何以黃珊珊為什麼在當時不用柯市府的第二預備金支付即可？

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