賴清德：台灣宗教自由是「偉大社會」　要與受壓迫者站在一起

▲賴清德今天出席中區宗教賴清德後援會成立大會。（圖／賴清德競總提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨主席暨總統參選人賴清德今（23日）下午出席中區宗教賴清德後援會成立大會，場內聚集超過500個宗教團體的主委、總幹事、點傳師、牧師、神父、住持等代表出席。賴清德說，台灣的宗教自由度與多元尊重在世界受到肯定，包括佛教、道教、一貫道、天主教、基督教、伊斯蘭教、印度教、猶太教，任何的信仰都能夠來到台灣、得到尊重，這就是個偉大的社會。

現場包括中部宗教後援會代表國策顧問湯文萬、行政院副院長鄭文燦、嘉義縣長翁章梁、全國宗教後援會總召集人余政憲，以及中部宗教後援會召集人邱建富，副召集人鄭銘輝、陳磊仕、盧崑永、朱金地皆到場相挺，展現宗教界挺賴清德的團結氣勢。除了宗教界後援會的與會人士外，台中市的立法委員林靜儀、張廖萬堅、莊競程、何欣純，立法委員候選人謝子涵、江肇國、謝志忠也到現場共襄盛舉。會中，賴清德在授旗儀式結束後，也逐一與幹部們合影留念，現場湧入超過2000人，將會場擠得水泄不通熱鬧非凡，賴清德進場時，眾人齊聲高喊「2024，團結一致」、「Team Taiwan，挺台灣」，場面十分熱烈。

賴清德談及，現在台灣有超過17800間寺廟、財團法人有大概1500個、宗教社團有大概3400個左右，所以台灣是個非常宗教自由的地方。美國自由之家對台灣自由度的評比，台灣總共拿到94分，亞洲第二名；而在宗教自由的評分裡面，台灣拿到滿分。另外美國皮尤研究中心針對全世界宗教自由、宗教多樣性的報告，台灣是全世界第二名。

賴清德表示，台灣今天能成一個宗教自由且多元的國家，是許多民主前輩、宗教界的先進，犧牲個人的自由與生命，奮力和當年的威權體制對抗，一步一步爭取。他說，在前不久國民黨威權統治的時代很多的宗教都受到壓迫，但是大家沒有放棄、團結合作，廢除了刑法一百條、追求百分之百的言論自由，推動了國會全面改選、總統直選，「我們一定要珍惜，因為經歷過專制獨裁黑暗年代的痛苦，我們現在也享受到民主自由的幸福，所以即使是不同宗教，也都應該要有相同的信念，就是堅持守護台灣主權、維持台灣民主自由」。

賴清德表示，如果失去自由，宗教就不會自由，現在世界上還有很多宗教被壓迫，並不是所有國家都跟台灣一樣享受著宗教自由，藏傳佛教被打壓、新疆維吾爾人受到打壓，在中國連基督教、天主教都受到壓迫，除了守護台灣的主權、維護台灣的宗教自由之外，也應該要有勇氣，和受到壓迫的族群與宗教站在一起，這是應該做的事。

最後，賴清德也說，要和大家一起打拼，守護台灣主權、維持台灣民主自由，以及推動國家希望工程，建立民主和平的台灣，建立創新繁榮的台灣、建立公義永續的台灣，和大家一起做善事。