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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍綠接連展現團結氣勢　前幕僚曝柯文哲能否「打出格局」關鍵

▲▼柯文哲到新北市中和區烘爐地南山福德宮參拜。（圖／記者許靖騏攝）

▲民眾黨總統參選人柯文哲。（圖／記者許靖騏攝）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨全代會在23日順利落幕，通過提名新北市長侯友宜為總統參選人。前柯文哲Line＠官方帳號管理員吳靜怡在臉書指出，民進黨很早就團結了，國民黨第二階段剩下鴻海創辦人郭台銘了，至於民眾黨，選戰節奏剩下提出出色的「不分區名單」，民眾黨總統參選人柯文哲能否打出格局，就看民眾黨的黨代表大會了。

針對今天的國民黨全代會，吳靜怡指出，2018北中南最強三組合，終於在全代會又再度站在一起，前高雄市長韓國瑜展現了他的貼心，不只為了高雄立委站起來揮手，更在最後努力地跟侯友宜製造象徵性團結一致的合照畫面；比較有趣的是黨主席朱立倫，擔任現場指揮官，把鏡頭讓給他們，而台中市長盧秀燕也展現了媽媽的溫暖做了連線的角色。

吳靜怡表示，民進黨很早就團結了，國民黨第二階段剩下郭台銘了，熱愛中華民國的郭台銘在今天一定百感交集，但也可能成為後階段的另一個團結高潮。

至於民眾黨，吳靜怡指出，選戰節奏剩下讓人期待而且必須出色的「不分區名單」，後期是副總統提名人，柯文哲換了眼鏡，不知道能不能也打出具有格局的畫面，就看民眾黨的黨代表大會了。她提到，一人政黨最擔心的就是執政背後沒有團隊，藍、綠連續展現出全黨氣勢，這才是對柯文哲來說最嚴峻考驗，她也直言，聯合政府最後還是藍、綠的人才，但國家治理恐怕在內鬥角力和政治缺乏共識下卡住，這件事會發生，不能騙。

吳靜怡最後表示，7月底的民調，對藍、綠、白而言，都很重要，2024若出現腰力很差又沒團隊的總統，這才是台灣真正要面對的隱憂。

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