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賴清德訪苗栗銅鑼　讚客家「硬頸精神」：以客家為榮

▲▼民進黨主席暨總統參選人賴清德今（23日）出席全國客家青年座談會。（圖／民進黨提供）

▲賴清德今天出席全國客家青年座談會。（圖／民進黨提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨主席暨總統參選人賴清德今（23日）出席全國客家青年座談會，他表示，看到來自全國的客家鄉親匯聚在苗栗銅鑼，敲響熱愛鄉土的心聲實在非常令人感動，希望客家年輕朋友，都能以客家人為榮，一起發展、推廣客家文化，讓客家區域蓬勃發展，帶來生生不息的生機。

▲▼民進黨主席暨總統參選人賴清德今（23日）出席全國客家青年座談會。（圖／民進黨提供）

這場座談會由民進黨客家事務部及青年事務部共同主辦，以「青年客棧營業中！」為活動主題，選在苗栗縣銅鑼車站旁，原為台鐵舊倉庫改造而成的「銅鑼灣1895文化生活館」舉行，現場設有銅鑼市集以及微型展覽。總統府資政姚嘉文、行政院客家委員會主委楊長鎮、副主委周江杰、行政院中部辦公室執行長徐定禎、副執行長洪宗熠、竹北市長鄭朝方、苗栗縣第一選區立委參選人康世明、苗栗縣第二選區立委參選人曾玟學、民進黨苗栗縣黨部主委李貴富、前立委廖本煙及來自桃竹苗公職，及各地創生團體都到場參與。

賴清德談及，2018年接任行政院長後，就積極推動地方創生，更將2019年定為「國家地方創生元年」，就是希望能夠藉由各地方的各種資產，包含歷史、文化、自然、景觀、產業、美食，提供給大家發揮的機會，讓大家可以順利回到故鄉，經過幾年後，看到大家都有非常好的成果，看了很感動也非常高興，希望未來地方創生的計畫可以持續進行。

賴清德接著談到，台灣過去幾十年來的發展，都是以城市帶動農村的發展，所以資源都優先放在城市，特別是北部地區，造成都市發展越來越好，但在鄉下、農村得到的資源比較少，然後就逐漸沒落。賴清德舉新生兒出生為例，地方新生兒的數目，常常不及不幸過世的數目，造成人口不斷減少；另外，因為中央政府在北部，所以政府優先把資源投入北部，中南部得到的資源相對較少，在這樣的情況下，中南部面對的問題、挑戰也更大。

因此，賴清德說，他在行政院長任內，提出「均衡台灣」計畫，推動落實地方需求的建設，包括交通、產業及各項建設來帶動地方的平衡發展，但這樣還不夠，還有更細緻的是，希望利用地方創生、政府支持在地產業，或是鼓勵年輕人發展社會企業，讓台灣「處處可以安居、人人可以樂業」，但這並不是要求年輕人應該回故鄉孝順父母，而是希望年輕人回到故鄉，兌現對故鄉的愛和責任，再經由大家的努力，來更了解地方，讓更多人走進地方文化，希望產生這樣的理念價值。

賴清德表示，他對客家的認識有以下3個精神；第一，「保家衛國」，如乙未戰爭和義民爺的文化；第二，「硬頸精神」，因為要來台灣開墾實屬不易，有颱風也有地震，當初也是蠻荒之地，要開墾到適宜人居真的不容易，都需要客家硬頸精神的展現；第三，「勤耕雨讀、書香傳家」，這是客家人非常了不起的地方，所以客家有惜字亭的文化，更有鍾肇政、李喬、吳濁流、杜潘芳格等文學大老。

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