　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／北市大安驚傳「夫妻墜樓」目擊者嚇傻　2人無生命跡象送醫

▲▼快訊／北市大安驚傳「夫妻墜樓」目擊者嚇傻　2人無生命跡象送醫。（圖／記者黃彥傑攝）

▲台北市大安區一對夫妻22日深夜發生墜樓意外，無生命跡象送醫。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

記者黃彥傑、鄒鎮宇／台北報導

台北市大安區22日深夜發生一起墜落案件，有民眾聽到巨響外出查看，發現一男一女躺在地面，嚇得立刻報警。救護人員到場，2名傷者沒有生命跡象，趕緊送醫急救，警方隨即封鎖現場。

附近民眾表示，2人為夫妻，丈夫疑似癌症第四期，都是太太照顧，詳細案情仍待警方進一步調查釐清。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

▲▼快訊／北市大安驚傳「夫妻墜樓」目擊者嚇傻　2人無生命跡象送醫。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼快訊／北市大安驚傳「夫妻墜樓」目擊者嚇傻　2人無生命跡象送醫。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼快訊／北市大安驚傳「夫妻墜樓」目擊者嚇傻　2人無生命跡象送醫。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼快訊／北市大安驚傳「夫妻墜樓」目擊者嚇傻　2人無生命跡象送醫。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼快訊／北市大安驚傳「夫妻墜樓」目擊者嚇傻　2人無生命跡象送醫。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼快訊／北市大安驚傳「夫妻墜樓」目擊者嚇傻　2人無生命跡象送醫。（圖／記者黃彥傑攝）

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

ET快訊
魏德聖怎走到這一步？　《看見台灣》齊柏林兒曝癥結點
軍安總隊士官涉性騷女士官　國防部懲處出爐
神探李昌鈺被判「偽造謀殺案證據」　血毛巾讓2男冤獄30年
樂團「台上男男激吻」！　當場被請下台
快訊／李心潔開唱當場暴哭！
統神職業代表作「神重擊」偷巴龍！擊敗丁特BYG　賽後開心笑了
世界最大永凍土融坑「冥界之門」擴大　專家示警
關於趙露思的5件事：曾在台灣賣餛飩

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／北市大安驚傳「夫妻墜樓」目擊者嚇傻　2人無生命跡象送醫

新北一天3起「孤獨死」！陳屍計程車、家中成腐屍　3命案報驗調查

5男2女假日上山溯溪變山難！一人體力不支送醫

桃園單親爸被女兒控家中性侵！二審逆轉「改判無罪」

快訊／13歲少女當誘餌反遭性侵　桃園市警局懲處涉案人員、小隊長

13歲少女當誘餌抓色狼「反遭性侵」　桃檢分他字案調查

天雨路滑！貨車失控撞落護欄　險翻落25公尺捷運軌道

全台最大「絨毛旗艦館」！假日擠進8千人　急關門消化人潮

闖拖吊場開走違規車　拖行保全滿身傷...莽男下場慘了！

海軍新兵滅火器猛K班長　原因曝：悔過書寫3遍「還被嫌字太潦草」

被松鼠飛撲！萌妹「被嚇到哭爆」 奇異舞蹈惹網笑翻：表情太經典

伍佰驚喜現身音樂嘉年華　跟粉絲合唱《挪威的森林》

張棋惠被問朱海君「一秒當機」　老公突闖進來..互動好閃又好鬧XD

徐懷鈺《我是女生》是撿別人不要的　婉拒《浪姐4》復活賽原因曝光

宗教版求佛！融入家將文化　邀小朋友一起跳出台灣精神

日本6歲女孩DJ技巧超熟練　可愛又自信模樣圈粉網友！

被問是否要跟家屬道歉　冷氣工人一路狂奔消失巷內

Elly許曦文自認「喝水時最酷」　合體周湯豪…阿Ken被搶工作惹XD

Makiyo恢單後首直播喊：復活了！　淡定「離婚滿簡單的」..瘦回鉛筆腿

丁特槓遊戲橘子官司纏2年　勝訴吐心聲：小小解脫了

快訊／北市大安驚傳「夫妻墜樓」目擊者嚇傻　2人無生命跡象送醫

新北一天3起「孤獨死」！陳屍計程車、家中成腐屍　3命案報驗調查

5男2女假日上山溯溪變山難！一人體力不支送醫

桃園單親爸被女兒控家中性侵！二審逆轉「改判無罪」

快訊／13歲少女當誘餌反遭性侵　桃園市警局懲處涉案人員、小隊長

13歲少女當誘餌抓色狼「反遭性侵」　桃檢分他字案調查

天雨路滑！貨車失控撞落護欄　險翻落25公尺捷運軌道

全台最大「絨毛旗艦館」！假日擠進8千人　急關門消化人潮

闖拖吊場開走違規車　拖行保全滿身傷...莽男下場慘了！

海軍新兵滅火器猛K班長　原因曝：悔過書寫3遍「還被嫌字太潦草」

《玩命關頭》韓哥南港聚車友！　吸上百粉到場現身引暴動

奧迪推限量55台「A4 Avant旅行車」！西班牙限定　懸吊加高更越野

暴雨狂襲下　上海台灣夜市閃亮登場

快訊／3縣市大雨特報！對流雲系發展旺盛雨彈狂炸　最新警戒區域曝

快訊／北市大安驚傳「夫妻墜樓」目擊者嚇傻　2人無生命跡象送醫

葛西瓦金曲奪雙獎　曝心聲：希望陷入低潮的朋友要有信心

高息變飆股！高息ETF今年狂漲40%　達人開始調節轉進另一檔

新北一天3起「孤獨死」！陳屍計程車、家中成腐屍　3命案報驗調查

2000隻「麥哲倫企鵝」神秘死亡　屍體出現在烏拉圭海岸

徐懷鈺控老闆性騷擾後「人間蒸發」！　揭3個月收百封簡訊：還要我應酬

用嘴巴幫男友…女大生「摳喉嚨」卡硬塊崩潰：好像得癌症！醫笑了

社會熱門新聞

獨／幫閨蜜慶生卻雙亡！父接19歲女兒死訊淚崩

20歲人妻下海陪酒　男客「4體位」性侵挨告

噁！彰化賞花秘境滿地保險套

政大女家屬招魂　擲筊2次才成功

寫悔過書被嫌字草　新兵滅火器K班長

即／3機車擦撞　波及300萬BMW休旅車

色保全潛民宅性侵女住戶！她反抗鼻梁被打斷

玩水須簽切結書挨轟！頭城泳池無限期休園

擁衝鋒槍步槍「子彈1萬4千發」男慘了

氣女友上他車！酒客遭「魚叉穿肺」慘死

即／桃源谷女駕駛連人帶車墜1樓高邊坡　命危搶救中

八大女遭火鍋潑頭毀容　3男女起訴

即／三重驚傳命案！男子陳屍計程車

驚悚瞬間曝！機車遭左轉奧迪撞噴20m

更多熱門

相關新聞

工程師「討薪水」墜樓亡　家屬曝：非自殺

工程師「討薪水」墜樓亡　家屬曝：非自殺

廣東省深圳市一名工程師離職後，日前回到公司討要薪水卻墜樓身亡，沒想到隔天家屬就收到公司支付薪資44000元（人民幣，約新台幣19萬元），家屬認為死者不可能自殺，因為原本說好暑假全家出去旅遊，也懷疑死者當初是被迫離職。對此，涉事公司及死者生前工作的部門均拒絕回應。

台灣歷年「頭頂殺機」被翻出！他接兒子下課慘死

台灣歷年「頭頂殺機」被翻出！他接兒子下課慘死

蘆洲1人墜6樓倒臥血泊　緊急搶救中

蘆洲1人墜6樓倒臥血泊　緊急搶救中

北市民宅大火「燒一整排」20分鐘撲滅

北市民宅大火「燒一整排」20分鐘撲滅

8／20後舉辦！雙城論壇敲定3天2夜

8／20後舉辦！雙城論壇敲定3天2夜

關鍵字：

台北北市墜樓

讀者迴響

熱門新聞

葛斯齊爆A咖男星「未婚生子」！1提示太明顯

魔獸爆「強迫男網友3P」遭起訴！

獨／幫閨蜜慶生卻雙亡！父接19歲女兒死訊淚崩

「魔獸」爆Me too！　男網友控：強迫3P被硬上

20歲人妻下海陪酒　男客「4體位」性侵挨告

姐幫弟找到失蹤女友驚喊：妳是不是賣淫的

拿男友手機玩　女意外目睹自己被性侵畫面

陳紫渝帥警男友IG突換全黑圖　12字吐心聲

1打1帶2月兒搭飛機崩潰！「大咖男神伸援手」　

杜蘇芮又北偏！最快周二晚間陸警　氣象局揭「颱風假最可能」時間

噁！彰化賞花秘境滿地保險套

直擊／林依晨遭瞎傳8年婚變　甜蜜合體老公

直擊／張棋惠開記者會「一坐下來當場大哭」！

連三周被問怎麼沒來？闆娘誠實一句話超爆笑

美股七巨頭一夜蒸發3463億美元

更多

最夯影音

更多
被松鼠飛撲！萌妹「被嚇到哭爆」 奇異舞蹈惹網笑翻：表情太經典

被松鼠飛撲！萌妹「被嚇到哭爆」 奇異舞蹈惹網笑翻：表情太經典
伍佰驚喜現身音樂嘉年華　跟粉絲合唱《挪威的森林》

伍佰驚喜現身音樂嘉年華　跟粉絲合唱《挪威的森林》

張棋惠被問朱海君「一秒當機」　老公突闖進來..互動好閃又好鬧XD

張棋惠被問朱海君「一秒當機」　老公突闖進來..互動好閃又好鬧XD

徐懷鈺《我是女生》是撿別人不要的　婉拒《浪姐4》復活賽原因曝光

徐懷鈺《我是女生》是撿別人不要的　婉拒《浪姐4》復活賽原因曝光

宗教版求佛！融入家將文化　邀小朋友一起跳出台灣精神

宗教版求佛！融入家將文化　邀小朋友一起跳出台灣精神

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面