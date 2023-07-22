快訊／北市大安驚傳「夫妻墜樓」目擊者嚇傻　2人無生命跡象送醫

▲台北市大安區一對夫妻22日深夜發生墜樓意外，無生命跡象送醫。（圖／記者黃彥傑攝，下同）



記者黃彥傑、鄒鎮宇／台北報導

台北市大安區22日深夜發生一起墜落案件，有民眾聽到巨響外出查看，發現一男一女躺在地面，嚇得立刻報警。救護人員到場，2名傷者沒有生命跡象，趕緊送醫急救，警方隨即封鎖現場。

附近民眾表示，2人為夫妻，丈夫疑似癌症第四期，都是太太照顧，詳細案情仍待警方進一步調查釐清。

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