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杜蘇芮恐首衝4縣市！彭啟明示警「襲台機會高」　全台迎雨時間曝

▲彭啟明預估，杜蘇芮襲台的機會相當高。（圖／翻攝自彭啟明臉書）

▲彭啟明預估，杜蘇芮襲台的機會相當高。（圖／翻攝自彭啟明臉書）

記者閔文昱／綜合報導

杜蘇芮颱風最新路徑出爐，未來1到2天將轉西北西朝西北前進，路徑較靠台灣，有可能成為近4年來首個登陸台灣的颱風。對此，彭啟明表示，天氣風險公司總經理彭啟明表示，根據官方最新預測路徑，杜蘇芮有再略往北偏趨勢，襲台的機會相當高，但仍有變動空間。

根據中央氣象局資訊，今年第5號颱風杜蘇芮，22日下午2時中心距離鵝鑾鼻東南方約1360公里，未來將逐漸由偏西轉西北西進行，其強度有逐漸增強的趨勢，路徑仍有不確定性，影響台灣的程度取決於北轉的角度而定，預估下周二(25日)開始颱風外圍環流影響台灣，並在下周三、下周四(26日、27日) 最為接近。

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▲▼颱風路徑及天氣影響。（圖／氣象局）

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象局）

彭啟明也透露，下周一(24日)颱風杜蘇芮將轉向西北，並在下周二更接近台灣東南方，屆時颱風警報有可能會發出，到了下周三至下周四，颱風中心可能經過台灣或在東部登陸，全台將可能受到強風和豪雨的影響，直到下周五(28日)颱風將遠離台灣，警報解除，風勢將逐漸緩和，不過偏南風仍可能帶來大雨，尤其是在中南部地區。

另外，氣象局預報員林定宜表示，目前各國模式預測仍有分歧，美系模式以偏台灣東邊外海，歐洲模式偏南從台灣中南部和巴士海峽通過為主，日本模式和氣象局本身模式預測皆介於兩者之間，綜合研判，今天下午最新路徑預測杜蘇芮可能從台灣北部、東北部通過，不過未來1到2天路徑仍有可能調整。

▲▼杜蘇芮「各國機構預報」出爐　專家要4縣市做好準備：萬箭穿心。（圖／翻攝台灣颱風論壇｜天氣特急 臉書）

▲各國機構預報杜蘇芮颱風的路徑。（圖／翻攝台灣颱風論壇｜天氣特急 臉書）

「台灣颱風論壇｜天氣特急」則強調，杜蘇芮颱風的預報路徑，仍然有東挪西移的修正空間。各大主流模式系集尚未完全收束，也許仍有一絲絲逃掉的機會，並呼籲「基隆、宜蘭、花蓮、台東」等4縣市需先做好初步準備。

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