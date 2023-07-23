水下作業畫面曝！跟杜蘇芮搶時間　潛水員搶救「天使輪之亂」　

記者吳奕靖／高雄報導

帛琉籍貨櫃船「天使輪(Angel)」 21日在高雄外海沈沒，現在高雄港務公司在經過2天的緊急處理之後，原本船上600多個貨櫃已經打撈起147只貨櫃，不過為了怕油料外洩，現在潛水員也下潛到天使輪沈沒地點，將通氣孔緊急關閉，避免500噸的油料外洩，這也讓水下作業畫面曝光。

▲天使輪水下作業畫面曝光 。（圖／高雄港務分公司提供）

高雄港務分公司表示，截至今(23)日下午3時，鳳鼻頭周遭海域漂流之貨櫃，大致已處理，目前漂流貨櫃所在區域以南星、大林蒲及林園沿岸海域為主。另小琉球和東港海域，尚有零星貨櫃漂散，同時也委託海事工程公司之潛水專業團隊於今(23)日上午下水勘查天使輪狀況，目前該輪呈現右傾3度之正坐底狀態，初步研判船體座底狀態已趨穩定，另亦就船體右舷之油櫃通氣口封堵完成。

▲天使輪水下作業畫面曝光 。（圖／高雄港務分公司提供）

不過今天（23日）下午海況已不適合下水作業，明日將再次下水巡視船體，若有發現其他可能之滲油點，即予以封堵。另考量杜蘇芮颱風預測路徑可能影響臺灣，水下團隊首要任務為封堵船體可能滲油點；至於抽油作業部分，因水下作業較為困難，須先行進行相關整備，目前海事工程公司亦已動員評估中。



另外沉船油艙之油閥已要求船員於 7 月 20 日棄船前先行關閉，至今尚未發現燃油外洩情事，海歷公司安排之潛水員整裝完成於今(23)日上午7時許赴現場，進行天使輪封堵油櫃通氣孔作業，該輪之右舷油櫃通氣孔已封堵完成。 港務公司持續要求船東應積極處理後續善後相關事宜，目前已同步協請海事工程業者積極預為籌劃船體打撈浮揚作業計畫。