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全代會風雲／回顧「換柱」斑斑歷史　國民黨能擺脫宿命？

▲▼洪秀柱、朱立倫。（圖／記者屠惠剛、林敬旻攝）

▲洪秀柱、朱立倫。（圖／記者屠惠剛、林敬旻攝）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨總統參選人侯友宜選情低迷，多份民調中落居第三，黨內因此出現「換侯」聲浪，雖然黨主席朱立倫一再保證絕不會「換侯」，但回想2015年，當國民黨全代會7月通過洪秀柱為總統參選人時，誰會想到3個月後再開一次臨時全代會 「換柱」呢？當初換柱是希望能保住立委席次，孰料最後結果雙輸。陣前換將本是兵家大忌，但撫今追昔，國民黨似乎又再走到了命運交叉路口，若侯友宜民調不能在全代會後振衰起蔽，朱立倫勢必又要再面對另一次的重大考驗。

2015年在國民黨內總統初選登記中，僅有時任立法院副院長的洪秀柱完成連署，成為唯一登記的參選人，而其他呼聲較高的人如兼任黨主席的新北市長朱立倫、前立法院長王金平、前主席吳敦義等人皆未登記參選，原因很簡單，因為2014年國民黨在九合一選舉狂輸綠營，藍營大咖們想到2016總統選舉難贏，便無人願意承擔。

洪秀柱稱自己出來參選是為了「拋磚引玉」，希望能引出其他呼聲較高的人出來，因此，黨中央提出要求，洪秀柱的平均民調必須超過30%才能獲得提名，被外界視為「防磚條款」，但洪秀柱明知不可為而為之的精神，竟讓她以46.203%的支持度通過，國民黨遂在2015年7月19日的全代會中通過提名洪為總統參選人。

其實洪秀柱在初選過程中，曾提出「一中同表」，意指中華人民共和國與中華民國皆是「整個中國」的一部份，這也被外界視為是「急統」論述，引發爭議，對此，洪秀柱解釋，中國大陸與台灣的主權重疊，提出一中同表是希望北京承認中華民國政府存在，但是她不能說「中華民國」與「中華人民共和國」同時存在，這樣會成為兩國論，不料，此番說法引起更大的反彈，連黨內人士都質疑這樣的兩岸主張對選情不利，埋下「換柱」的導火線。

洪秀柱在通過提名以後，雖然跑遍大半個台灣勤走基層，但支持度始終上不去，而最嚴重的問題是，洪只能在深藍同溫層裡取暖，開拓中間選票能力卻很有限，在母雞始終無法拉抬小雞的情況下，立委參選人自然人人自危。

此時黨內也開始湧現「換柱」的雜音，一直到2015年9月下旬，時任黨主席朱立倫與時任秘書長李四川，著手約詢黨內人士，討論選情，進而形成更換洪秀柱的共識，期間內，他們曾兩度勸退洪秀柱，但洪秀柱拒絕主動退選，但在經過時任總統馬英九及黨內大老的支持，朱立倫斷然決定進行「換柱」。

經過「挺柱」派跟「換柱」派互相交火後，國民黨於10月17日召開臨時全代會，主題為「凝聚共識，團結勝選」，唯一議程是討論中常委的換柱提案，黨中央無視於洪秀柱提出的一百多份黨代表連署書，逕自以舉手表決洪秀柱提名廢止案，出席人數共891人，表決結果812票贊成而通過，逾9成黨代表同意廢止案，最後通過改提名朱立倫為總統參選人。

「換柱」讓國民黨元氣大傷，雖然朱立倫披掛上陣，但是2016總統選舉得票數只有381萬，至今仍是總統大選最低得票數，至於立委席次只剩區區35席，可說是空前的大挫敗。

反觀今日，國民黨內對於徵召侯友宜也出現雜音，雖然換侯聲浪在全代會前暫時遭到壓制，但鴻海創辦人郭台銘9月是否獨立參選、民眾黨柯文哲坐二望一的民調，在在都對國民黨想要重返執政產生非常大的壓力，所以危機能否在全代會之後化為轉機，或是變成延長賽進一步擴大，723的全代會將是重要轉捩點。

歷史總是充滿諷刺，8年前朱立倫任黨主席強行換柱，8年後黨主席依然是他，仍然是揮之不去的換將陰影。 

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