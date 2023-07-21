坦言「爹不疼娘不愛」自己努力不夠　郭台銘：我民調這麼低怎當選？

▲鴻海創辦人郭台銘。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

鴻海創辦人郭台銘屢被傳將獨立參選2024總統，但郭今（21日）在「董事長開講」活動上表示，「我民調這麼低怎麼會當選？」爹不疼，娘不愛，只有中間選民，是自己努力不夠，提的國政牛肉不夠被接受。

郭台銘21日晚間出席由美麗島電子報董事長吳子嘉舉辦的「董事長開講」新北場。在民眾提問階段，有人詢問，當選後會不會徹查民進黨這些年的弊案，比如防疫預算、高端弊案，該抓起來的抓起來關？

郭台銘說，這個提問的前提是當選後，「我民調這麼低怎麼會當選？對不對？我又沒有人...我現在爹不疼，娘不愛的，只有中間選民，只有一些你們今天來在坐的」。郭也說，他認為是自己努力不夠、提的國政牛肉不夠被接受，「但我認為，我堅持我要做一個能夠未來領導的一個位置的責任，我先把它做好」。

回到題目，郭台銘表示，他把查弊案跟選舉看做兩件事，不一定要等到誰當選，「或我當選」，其實民進黨現在就可以立即查8000多億元防疫預算跟高端疫苗採購案；所以他要呼籲民進黨總統參選人賴清德，可以先從台南光電弊案、新竹棒球場弊案查起，「他應該查這個東西，應該很快就可以查出來」，請民進黨針對現在民眾的懷疑跟弊案，在大選前三個月公開出來，來一個「全民查弊運動」。

郭台銘說，如果賴清德、民進黨不做，那麼大家就用選票實現政黨輪替。