▲複製桃園市長選舉逆轉勝，朱立倫呼籲團結2024下架民進黨。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

2024總統、立委大選，國民黨桃園市黨部於六個立委選區，全部提名底定後，21日由黨主席朱立倫、市長張善政、議長邱奕勝共同領軍，總統參選人候友宜、黨提名立委參選人在中壢區展開「桃園團結向上」勝選造勢，全力呼籲複製2022桃園市長選舉「逆轉勝」經驗、非綠選民全力團結，2024送候友宜進總統府、桃園6席立委全壘打。

▲市長張善政說，大家團結在一起，把侯友宜送進總統府、兩岸關係和平發展。（圖／記者楊淑媛攝）

黨主席朱立倫表示，桃園是台灣成長最快速的城市，是最有希望、最年輕的城市，去年我們用團結的心，選出一位最會做事、最腳踏實地的市長，並由邱奕勝議長帶領的議員選戰揮出勝選佳績；去年市長選舉投票日前夕，民進黨內部發出參考民調指出，張善政要輸多少？但我們知道張善政會贏，但沒想到我們用團結的力量，張善政市長大贏。

▲議長邱奕勝說，只有2024政黨輪替，台灣會更好。（圖／記者楊淑媛攝）

朱立倫呼籲，明年1月13日大家團結一致，要把所有的力量都團結起來，因為台灣現在主流民意非常清楚，超過六成以上的朋友，都要政黨輪替、翻轉台灣，只要大家團結所有力量，所有非綠的朋友大家一起整合起來，團結一致，明年1月13日就是大家下架民進黨、翻轉台灣。

市長張善政說，一名高中外籍教師告訴他，因擔心2024如民進黨執政，兩岸關係不穩定，甚至可能發生戰爭，他雖然喜歡台灣，還是決定離開台灣回到美國。還有一名台商原本要回到桃園設廠，也是因為兩岸問題，擔心發生戰爭，決定離開大陸，轉到東南亞設廠！張善政呼籲大家用選票，去年桃園大團結獲得勝選，今年大家同樣團結在一起，把侯友宜送進總統府、兩岸關係和平發展。

議長邱奕勝說，去年(2022)桃園鄉親團結合力完成一個不可能的任務，把張善政送進桃園市政府，他呼籲，不要再懷疑侯友宜的能力了，侯友宜曾經擔任桃園縣警察局長，治安滿意度高，擔任新北市副市長及市長都非常認真，只要大家團結、對國民黨有信心，只有2024政黨輪替，台灣會更好。

▲侯友宜表示他參選2024，是為了國家安全、兩岸和平，希望年青朋友上職場而不是上戰場。（圖／記者楊淑媛攝）

侯友宜強力抨擊民進黨執政，種種作為不是為人民作主，包括信任、善良、包容統統不見了，而且疫苗採購等弊案連連，人民對政府失去信心，他當選後，要成立特偵組，清查弊案，直到水落石出，還給人民公道；而他參選2024，就是為了國家安全、兩岸和平，守護國人安全，希望年青朋友上職場而不是上戰場，呼籲大家支持他，他將帶領所有人民，守護中華民國，下架貪腐民進黨，只要桃園好，台灣就會更好。

「桃園團結向上」造勢活動出席人員除了總統參選人侯友宜，還有黨主席朱立倫、市長張善政、議長邱奕勝、不分區立委張育美、國民黨桃園市黨部主委黃敏恭、黃國園主委蔡忠誠、桃園市第一至第六選區黨提名立委參選人牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華和原住民立委參選人山原孔文吉、桃園市議會國民黨團總召梁為超和黨團市議員，以及近千藍軍支持者。