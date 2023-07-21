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曝中共六招干預台灣大選　綠營籲在野黨勿見獵心喜「對外團結一致」

▲▼民進黨立院黨團劉世芳、莊瑞雄、洪申翰 曾玟學議員召開「台美21世紀貿易倡議 全面強化、深化台美貿易關係」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立院黨團劉世芳、莊瑞雄。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

2024總統大選戰況白熱化，是否有「境外勢力」介入選戰事關重大，民進黨立院黨團21日公布中共干預台大選六部曲，包含共機共艦繞台、禁銷農漁產品、透過統派團體干擾選舉、涉賄選方式補助親中人士機票、共諜組織滲透軍營、外交系統公然打壓。民進黨團指出，中共干預選舉意圖明顯，盼在野黨勿見縫插針，對內當然要競爭、但面對中共打壓應團結一致。

民進黨團幹事長劉世芳公布中共干預台大選六項舉措，包含：第一、共機共艦擾台，近期各黨總統參選人陸續要出訪，今年4月蔡英文過境美國，當時擾台架次創新高，除影響台灣民心也干擾大選。第二、就是農漁產品，台灣被禁的農漁產品品項包含鳳梨、蓮霧、石斑魚等，中國以各種理由禁止台灣農漁產品輸出。第三、統派團體以秘錄器監票或買票嫌疑者，上次南投立委補選就有出現。

第四、補助親中人士機票，中國長沙台胞投資企業協會會長林懷經台灣法院定讞，確實有買票行為，但國民黨還幫他講話。第五、共諜組織滲透軍營，用蠅頭小利向基層士兵套取軍方情報。第六、中國外交系統公然打壓，更陸陸續續出現干預總統大選言論。

莊瑞雄指出，不論哪個政黨執政，只要不磕頭，中共就是常態性的文攻武嚇，中國駐美大使謝鋒更透過官網宣稱「台灣是中國的台灣」，這就是問題的癥結。2021年蔡英文四個堅持已經講得很清楚，台灣民眾堅持自由民主憲政體制，也沒有人會認同謝鋒所說。

對於中共所謂「灰犀牛說」，莊瑞雄表示，我國過去國家元首出訪友邦或過境美國，都是行之有年，賴清德過境美國也秉持過去方式處理，中共卻突然跳出，要傾全力攔阻「灰犀牛」，這個比喻實在不倫不類。

洪申翰表示，謝鋒說阻止台獨跟賴清德訪美已經是最主要任務，但他們最優先任務應該是尋找失蹤的外交部長秦剛，反而把力氣放在阻擋台灣正常外交，非常荒謬，中共已經開始發號施令，接下來可以看到各路人馬跟消息混淆視聽，甚至從中牟利。

洪申翰指出，中共干預台灣選舉的意圖已經非常明顯，沒有很意外，但在野黨卻用見縫插針的態度應對，非常不妥，台灣是民主體制，對內當然要競爭、但面對中共打壓應該團結一致，即便是馬英九訪美，民進黨也希望國家元首獲得高規格待遇跟關注，而非見縫插針、見獵心喜，用一些有待查證的說法打壓台灣外交處境。

洪申翰表示，賴清德就是賴清德 現階段台灣所有可能成為總統的人，都要面對來自中國的惡意，賴清德過境之行不只代表單一政黨，更代表國家副元首，這是走向國際非常重要工作，在野黨不需要用惡意扭曲的態度看待，不管誰選上總統，面對中國惡霸強權時應一致對外。

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