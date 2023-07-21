《願榮光歸香港》恐成禁歌　香港律政司：一首歌也能危害國家

▲香港特首李家超。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港律政司向法院申請禁制令，禁止傳播歌曲《願榮光歸香港》，案件21日審理，預計28日下午頒布裁決。代表律政司的律師余若海表示，不少人可能覺得只是一首歌無傷大雅，但事實是可以透過歌曲做到危害國家的意圖，禁制令是希望禁止無知的市民做出有關行為。

余若海表示，發布歌曲有其強大的效果，能做到煽動叛亂、分裂國家等危害國家安全的意圖，「沒有歌詞、只有旋律都能達到同樣效果，能激起別人的情緒。」

余若海認為，現在科技發達，不少市民不會用真名在網上發布訊息，令警方難以追查，法庭曾發出有關機場、港鐵的禁制令，均沒有指名道姓，仍見到批出禁制令後有明顯的效果。

法官認為，違反禁制令的人士，可能同時觸犯《香港國安法》，造成「一罪兩審」的情況。對此，余若海回應，由於目前還沒有這樣的情況，難以回答問題，但法律不容許同一種行為被懲罰兩次，司法制度保障所有人有公平審訊。

以「法庭之友」身份陳辭的資深大律師陳樂信則說，可能有不少市民不會留意禁制令是否獲批，對此漠不關心。

陳樂信也提到，《香港國安法》都有涵蓋類似行為，認為批出禁制令沒有事實基礎，「發布禁制令可能會出現欲蓋彌彰的情況，出現反效果。」

余若海並強調，不少人可能會認為只是傳播一首歌無傷大雅，但事實是可以透過歌曲做到危害國家的意圖，申請發出禁制令是希望禁止無知的市民再做有關行為。