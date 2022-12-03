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大陸 大陸焦點 特派現場

再有國際賽將「榮光」當中國國歌！　港運動員急喊停

 文／中央社

正在中東舉行的2022亞洲經典健力錦標賽，香港運動員連煒楨獲頒金牌後，大會誤播「願榮光歸香港」，10多秒後連煒楨展示「T」字手勢示意叫停，大會才停播，之後更正播放中國國歌。

綜合香港01及星島日報今天報導，2022亞洲經典健力錦標賽於1日至7日在阿拉伯聯合大公國杜拜舉行，香港選手連煒楨（Susanna Lin）於女子「所有年齡組別及體重級別47公斤」賽事中奪得冠軍。

根據亞洲健力聯盟上傳到Youtube的片段，連煒楨獲頒發金牌後，大會播放了「願榮光歸香港」，連煒楨似感疑惑，望向場外，之後展示「T」字手勢示意叫停，大會停止播放。「榮光」播放了10多秒。

從影片聽到，場外有人以英語說「這是錯的」，連煒楨及頒獎嘉賓繼續站著等候1分多鐘，全場靜默，之後大會才播放中國國歌「義勇軍進行曲」。

香港欖球隊11月13日在韓國仁川參加亞洲七人欖球系列賽，當大會播放中國國歌時，卻誤播了「榮光」，引起港府不滿。

在此之前，11月6日香港對葡萄牙的世界盃欖球賽中，現場播放中國國歌，但精華片段的字幕卻錯誤寫上「願榮光歸香港」的英文譯名。

事後港協暨奧委會向轄下體育總會發放指引，列明如發現播放中國國歌或升掛區旗出錯，運動員及隊伍須以「T」字手勢向主辦機構示意反對，要求暫停活動並立即更正，若違反指引或會被暫停會員資格及資助。

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