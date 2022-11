橄欖球賽誤播歌升級網路戰！　維基「香港國歌」被修改逾50次

記者蔡儀潔/綜合報導

國際橄欖球賽日前將2019年反送中的抗議曲《願榮光歸香港》,當作中國國歌播放,如今事件演變成「網路戰」。維基百科中的「National anthem of Hong Kong」(香港國歌)被修改至少50次,答案在《榮光》與《義勇軍進行曲》互相拉扯。

▲維基「National anthem of Hong Kong」。(圖/翻攝自維基百科)

據《明報》報導,維基百科的「香港國歌」相關欄目主要涉及2個版本,分別為「National anthem of Hong Kong may refer to Glory to Hong Kong」(願榮光歸香港)及「National anthem of Hong Kong is March of the Volunteers」(義勇軍進行曲)。

有關頁面已被修改至少50次,頻繁程度甚至一度每分鐘均有人編輯頁面。16日晚間約11時08分,相關頁面更因「Persistent disruptive editing (持續擾亂性編輯)」而被限制修改,改為 「Changed protection settings」,僅限部分用家修改頁面。

▲維基「香港國歌」被頻繁修改。(圖/翻攝自維基百科)

目前,維基百科「香港國歌」中指的是中華人民共和國的國歌《義勇軍進行曲》。在英文版的「National anthem of Hong Kong」中,顯示香港是中國的特別行政區,並沒有所謂自己的「國歌」。

▲香港橄欖球隊。(圖/達志/美聯社)

回顧事件,香港橄欖球隊14日出賽南韓仁川「亞洲七人制欖球賽」時,主辦方誤播反送中歌曲「願榮光歸香港」為中國國歌。事後,港府表達強烈不滿,「強力譴責與反對誤播暴力抗議與獨立相關歌曲為中國大陸國歌」。

協會初步調查發現,球隊的確向主辦單位提供正確的中國國歌,但主辦單位因人為疏失導致誤播。主辦單位事後致歉,並在香港隊贏得比賽後播放《義勇軍進行曲》。