橄欖球賽誤播歌升級網路戰！　維基「香港國歌」被修改逾50次

記者蔡儀潔/綜合報導

國際橄欖球賽日前將2019年反送中的抗議曲《願榮光歸香港》，當作中國國歌播放，如今事件演變成「網路戰」。維基百科中的「National anthem of Hong Kong」（香港國歌）被修改至少50次，答案在《榮光》與《義勇軍進行曲》互相拉扯。

▲維基「National anthem of Hong Kong」。（圖／翻攝自維基百科）

據《明報》報導，維基百科的「香港國歌」相關欄目主要涉及2個版本，分別為「National anthem of Hong Kong may refer to Glory to Hong Kong」（願榮光歸香港）及「National anthem of Hong Kong is March of the Volunteers」（義勇軍進行曲）。

有關頁面已被修改至少50次，頻繁程度甚至一度每分鐘均有人編輯頁面。16日晚間約11時08分，相關頁面更因「Persistent disruptive editing （持續擾亂性編輯）」而被限制修改，改為 「Changed protection settings」，僅限部分用家修改頁面。

▲維基「香港國歌」被頻繁修改。（圖／翻攝自維基百科）

目前，維基百科「香港國歌」中指的是中華人民共和國的國歌《義勇軍進行曲》。在英文版的「National anthem of Hong Kong」中，顯示香港是中國的特別行政區，並沒有所謂自己的「國歌」。

▲香港橄欖球隊。（圖／達志／美聯社）

回顧事件，香港橄欖球隊14日出賽南韓仁川「亞洲七人制欖球賽」時，主辦方誤播反送中歌曲「願榮光歸香港」為中國國歌。事後，港府表達強烈不滿，「強力譴責與反對誤播暴力抗議與獨立相關歌曲為中國大陸國歌」。

協會初步調查發現，球隊的確向主辦單位提供正確的中國國歌，但主辦單位因人為疏失導致誤播。主辦單位事後致歉，並在香港隊贏得比賽後播放《義勇軍進行曲》。