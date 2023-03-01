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又放了「願榮光歸香港」！國際冰球賽播放中國國歌出錯　港府抗議

▲▼世界冰球錦標賽播錯國歌。（圖／翻攝自影片）

▲世界冰球錦標賽播錯國歌。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

又有國際運動比賽播放代表香港的中國國歌時出錯。2月28日，在波士尼亞舉行的世界冰球錦標賽，賽後播錯反修例歌曲《願榮光歸香港》，且附有人聲唱出歌詞。港府今（1日）表示強烈不滿，已要求港協暨奧委會展開深入調查。

據《香港電台》報導，根據球賽影片顯示，港隊昨日在波士尼亞舉行的世界冰球錦標賽第三級別賽事中勝出後，賽會未有播放中國國歌。

在播錯歌大約8秒後，有港隊成員隨即向賽會示以「T字手勢」要求暫停，並在歌曲停播後，有球員上前向賽會反映。大約2分鐘後，大會作出更正，並播放中國國歌《義勇軍進行曲》。

港府肯定了香港運動員的做法，認為這是維護國家尊嚴的表現。港府表示，運動員已按照港協暨奧委會發出的指引，即時作出抗議，促使主辦機構立即作出更正。

港府進一步指出，十分重視事件，已要求港協暨奧委會展開深入調查，包括有關體育總會有否按指引即場向賽事主辦機構，再次核對即將使用的國歌為正確版本，敦促港協暨奧委會盡快提交報告，並嚴肅跟進事件。

港協暨奧委會表示，正向香港冰球協會密切了解情況，並責成香港冰球協會，要求盡快向主辦機構詳細調查出錯原因，並提交報告。港協暨奧委會又指，得知香港冰球協會已按照新指引，向主辦機構提供正確版本的國歌，而相關運動員及領隊，在事件中亦即時作出恰當回應，令主辦機構迅速停止及作出更正，反映有關指引行之有效。

近年來，一些國際比賽在播放代表香港的中國國歌時不時弄錯，播放了2019年「反送中」運動的標誌性歌曲「願榮光歸香港」。

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