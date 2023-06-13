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香港擬禁播《願榮光歸香港》　特首：政府有責任維護國家安全

▲▼香港特首候選人李家超。（圖／CFP）

▲香港特首李家超。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港律政司日前向高等法院申請禁止播放、傳播歌曲《願榮光歸香港》，目前尚未有結果。對此，香港特首李家超13日表示，特區政府有責任維護國家安全，要主動及作出預防性措施。

李家超在行政會議前受訪指出，申請案目前已經進入法律程序，他不適合評論。

不過，他強調，特區政府有責任去維護國家安全，要主動及作出預防性措施，這也是政府採取有關行動的原因，必須等待法庭的判決。

香港律政司日前向法庭申請禁制令及臨時禁制令，禁止4項與歌曲《願榮光歸香港》有關的非法行為。

律政司要求，禁制任何人旨在違反《香港國安法》、《國歌條例》及犯煽動罪的意圖下，以任何方式廣播、轉載、傳播、表演、刊印、發布、出售、要約出售、分發、展示或複製相關歌曲，包括其曲調或歌詞或曲詞。

律政司還要求，禁止協助、促使、導致、煽惑或教唆他人實施或參與有關行為，或者明知而授權、准許或容許他人實施或參與他人參與相關行為。

律政司還附上了與《願榮光歸香港》有關的Youtube影片連結，包括歌曲的純音樂版及不同語言版本，要求法庭下令禁止這些影片的發布，以及任何人改編的曲調或歌詞或曲詞。

香港政府發言人表示，相關歌曲從2019年起廣泛流傳，歌詞內容含有已被法庭裁定可構成煽動的口號，而有關歌曲近期也多次被錯誤表述為「香港國歌」，對國歌造成侮辱，對國家和特區造成嚴重損害，決定向法院申請禁制令。

發言人強調，政府一直尊重及重視《基本法》保障的權利和自由，但言論自由並非絕對；為維護國家安全，有關申請是必要、合理和合法的，符合相關人權法案的要求。禁制令既與現行法律相輔相成，市民不應以身試法。

值得注意的是，香港政府官網首頁近期新增了中華人民共和國國歌《義勇軍進行曲》的區塊，還提供了下載連結，包含管樂合奏版本、齊唱版本、MV，以及五線譜、歌詞，還有簡譜。

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