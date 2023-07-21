走出同溫層　徐巧芯上民眾黨節目：幫侯友宜澄清不會換侯

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

只在同溫層說會誤解　徐巧芯上民眾黨節目：幫侯友宜澄清不會換侯

記者陳家祥／台北報導

2024大選藍白競合備受關注，國民黨立委參選人徐巧芯20日參加民眾黨直播節目《踢批批開講》，幫該黨總統參選人柯文哲喊冤外，還大談「換侯」、「換朱」以及「藍白合民眾自己會整合」等。對此，徐21日受訪說，在節目上向不同觀眾解釋國民黨723全代會的狀況，「如果只在同溫層說、其他族群聽不到，有時候也會有些誤解」，強調已幫侯友宜市長做了很清楚的澄清，「不會有換侯的情況發生，這是我個人的判斷」。

▲▼徐巧芯受訪。（圖／記者陳家祥攝）

▲台北市議員徐巧芯。（圖／記者陳家祥攝）

徐巧芯受訪表示，經歷過2022年選舉，可以看到台北市、新竹市都有三腳督狀態，最後高層真的有談什麼樣的整合讓民眾感覺到權力分贓？也沒有，民眾自己會去做決定。

「當然台北市、新竹市最後是截然不同的結果，從在野黨角色來看，藍白之間有合作也有競爭空間。」徐巧芯說，現階段總統各自有提名人、是兄弟登山各自努力，但同時也有60%的民眾希望看到政黨輪替。作為在野黨，最重要的工作就是要能反映民眾意見，如何達成民眾希望的政黨輪替目標，也是我們現在必須要努力的焦點。

徐巧芯指出，從2022選舉來看，不管台北市、新北市，最終都是民眾來做選擇，「國民黨不是老大、民眾黨也不是老大，只有在選舉當天進去投下那一票的人才是老大」，反映民意、爭取民眾的支持，有競爭有合作，最重要民眾希望看到政黨輪替，在野黨有責任把心聲反映出來。

至於是否擔心變成鄭麗文第二、遭黨內撻伐？徐巧芯說，不會，她所說的話都是符合國民黨對於候選人的要求，紅線劃在哪裡是非常清楚的，「我也不曾發表過換侯的看法」，她尊重整個黨部有不同意見的人，如果能夠提出來，爭取更多人認同的話，也不會反對。

「很多人會問到國民黨的情況，我們會忠實地做說明。」徐巧芯舉例，昨天在節目上談到723全代會情況怎麼樣？她知道確實有黨代表簽署換朱的提案，但很少人願意參加，且朱立倫才剛在2022帶領國民黨打贏勝戰，陣前換將沒有正當性。

徐巧芯說，另一個提案也非換侯，而是「非綠整合」的提案，但可能因為要列入初選等等被認為是要換侯，實際上每一個黨代表都有在民主機制裡可以爭取連署支持提案，全代會慣例來說，很少進到表決，基本上都是提案後去發表意見，再送給黨部研議。

徐巧芯認為，723全代會的案子送黨部研議機會比較高，若送黨部研議且國民黨認為沒這需要，加上723正式提名侯友宜，這案子就沒有走下去的可能，「一切端看國民黨中央怎麼決定，身為黨候選人就是跟著黨的目標走」。

媒體追問，上民眾黨節目是否有先報備？徐巧芯說，她當然不需要事先說什麼，自己會注意自己的言論，國民黨候選人當然自己有自己的防線要守住。

徐巧芯強調，她在節目上也向不同觀眾、不同群眾去解釋國民黨723全代會的狀況，「如果只在同溫層說、其他族群聽不到，有時候也會有些誤解」，這是很公平的政論平台，從頭到尾沒有說什麼可以講、什麼不能講，所有言論來自於她本人的意願。

徐巧芯強調，有些網軍對柯文哲的攻擊是過頭的，當然也可以做評論。至於723全代會換侯的誤解，也在這節目上替侯友宜市長做了很清楚的澄清，「不會有換侯的情況發生，這是我個人的判斷」，所以其實不太會受到包含黨中央說踩到紅線、這些不能做，「我在去之前、在節目發表的言論，都是基於國民黨員該有的立場、不會去踩紅線」。

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