徐巧芯上民眾黨節目不避諱談「換侯」　侯友宜：尊重每個人言論





▲侯友宜21日下午受訪。（圖／記者宋良義攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨已規範黨員不得為他黨2024參選人站台、造勢，沒想到國民黨立委參選人徐巧芯昨參加民眾黨政論直播節目，除不避諱談論「換侯」議題外，更替民眾黨總統參選人柯文哲抱不平。對此，國民黨2024總統參選人侯友宜今（21日）表示，他尊重每一個人的言論，相信大家都會團結在一起，面對所有外面的風風雨雨，「最終我們還是同一個黨」，有共同的信念以及價值，一起共同地承擔跟面對。

徐巧芯昨在民眾黨政論直播節目《踢批批開講》上，不避諱「換侯」議題，期間提及侯友宜民調起起伏伏，「最後關鍵是在11、12月的時候誰能夠站穩第2名的腳步，民眾自己做整合，這個整合倒不需要黨內高層去談什麼藍白合，民眾自己做決定」。

此外，徐巧芯在節目中也替柯文哲抱不平，指不少綠營名嘴側翼宣稱716遊行都是男生參加，是因為柯文哲過去歧視女性發言發酵，但她則認為這是綠營刻意帶風向，「民進黨把很多不相關的東西湊在一起，根本沒有什麼科學根據」。

由於國民黨6月28日已公布「113年中華民國總統暨立法委員選舉-國民黨黨員行為規範」，當中限制黨員不得為非國民黨提名（徵召、核准）參選人公開站台、動員、掃街及其他公開助選的行為，或具名擔任該參選人競選組織任何職務；且未經國民黨同意，不得為非國民黨籍參選人助選、助勢。而徐巧芯行為被認為恐已採了紅線。

侯友宜21日受訪時，被問會否認為徐巧芯等人這時候上民眾黨節目不太好？侯回應，「我尊重每一個人的言論。」媒體追問，會希望國民黨可以約束黨員在上友黨節目前可先通知？ 侯說，他相信大家都會團結在一起，面對所有外面的風風雨雨，「最終我們還是同一個黨」，有共同的信念以及價值，一起共同地承擔跟面對。

至於是否支持對此祭黨紀？侯友宜表示，面對這些事情，他相信大家心中都會守著自己的承諾，勇敢地守護中華民國。