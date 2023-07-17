幫女友衝業績慘了！他偷6車友證件辦11門號　痴情男下場出爐

▲高雄一名男子偷車友的證件辦門號，幫在電信門市上班的女友衝業績。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名在電信門市上班的鄭姓女店員因業績不佳，擔心會影響薪水和獎金，劉姓男友得知後，竟趁參加車聚之便，將6名車友的雙證件資料，交給鄭女申辦了11個門號，結果被車友發現報警，檢方偵查後認為鄭女並不知道證件是劉男盜用的，將她不起訴處分，劉男則依詐欺、偽造文書罪嫌起訴，法院審理後，判處他徒刑1年10月，得易科罰金。

判決指出，鄭女是高雄鳳山某電信業者的門市人員，因為業績不佳擔心被扣薪水或影響業績獎金，2020年8月間，劉姓男友（40歲）得知後，竟利用自己在駁二舉辦車聚活動的機會，拿了黃姓等6名車友的身分證和偽造的健保卡交給鄭女，向她謊稱這些人都要辦門號。

鄭女拿到資料後向公司辦了11張月租型和預付卡門號，讓該月月績順利達標，她也領到364元業績獎金，結果不到一個月，其中一名被盜辨門號的王姓車友，接到電信業者的廣告訊息，去另家門市申辦7天免費的5G體驗門號時，才驚覺自己名下竟然已有門號，懷疑遭人盜盜辦，於是報警處理。

檢方偵查時，劉男坦承有交付車友的雙證件給鄭女，但辯稱都是鄭女要求，鄭女則出示自己和劉男的對話紀錄，強調自己並不知道這些客戶的資料都是劉男未獲授權偷來的。

檢方偵查後認定鄭女不知情，加上電信公司對鄭女詐領業績獎金一事不追究，後來也已離職，因此處分不起訴；至於劉男的部分，檢方則認定他偽造他人的健保卡和盜辦門號，依偽造文書和詐欺罪對他提起公訴。

法院審理時，劉男辯稱門號的不法所得並非他獲得，否認犯行，但法官根據相關事證及他與鄭女的LINE對話，認定他犯行明確，依偽造文書罪判處他徒刑1年10月，得易科罰金，可上訴。