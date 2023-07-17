　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

幫女友衝業績慘了！他偷6車友證件辦11門號　痴情男下場出爐

▲正妹,手機（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲高雄一名男子偷車友的證件辦門號，幫在電信門市上班的女友衝業績。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名在電信門市上班的鄭姓女店員因業績不佳，擔心會影響薪水和獎金，劉姓男友得知後，竟趁參加車聚之便，將6名車友的雙證件資料，交給鄭女申辦了11個門號，結果被車友發現報警，檢方偵查後認為鄭女並不知道證件是劉男盜用的，將她不起訴處分，劉男則依詐欺、偽造文書罪嫌起訴，法院審理後，判處他徒刑1年10月，得易科罰金。

判決指出，鄭女是高雄鳳山某電信業者的門市人員，因為業績不佳擔心被扣薪水或影響業績獎金，2020年8月間，劉姓男友（40歲）得知後，竟利用自己在駁二舉辦車聚活動的機會，拿了黃姓等6名車友的身分證和偽造的健保卡交給鄭女，向她謊稱這些人都要辦門號。

鄭女拿到資料後向公司辦了11張月租型和預付卡門號，讓該月月績順利達標，她也領到364元業績獎金，結果不到一個月，其中一名被盜辨門號的王姓車友，接到電信業者的廣告訊息，去另家門市申辦7天免費的5G體驗門號時，才驚覺自己名下竟然已有門號，懷疑遭人盜盜辦，於是報警處理。

檢方偵查時，劉男坦承有交付車友的雙證件給鄭女，但辯稱都是鄭女要求，鄭女則出示自己和劉男的對話紀錄，強調自己並不知道這些客戶的資料都是劉男未獲授權偷來的。

檢方偵查後認定鄭女不知情，加上電信公司對鄭女詐領業績獎金一事不追究，後來也已離職，因此處分不起訴；至於劉男的部分，檢方則認定他偽造他人的健保卡和盜辦門號，依偽造文書和詐欺罪對他提起公訴。

法院審理時，劉男辯稱門號的不法所得並非他獲得，否認犯行，但法官根據相關事證及他與鄭女的LINE對話，認定他犯行明確，依偽造文書罪判處他徒刑1年10月，得易科罰金，可上訴。

ET快訊
68萬台YTR「過世」有預兆？　網揭過去影片：一直在暗示
地下道滅頂早有預兆！駕駛「逆向狂按喇叭」要眾人快逃
獨／飛韓班機大delay！　正妹卡桃機7hrs氣炸：一天行程
公車滅頂「司機遺體找到了」　妻悲痛：便當再也吃不到了
雨彈再轟2天！熱帶低壓估周三生成　恐「增強成颱風」亂周末
快訊／下班小心！暴雨警戒「國家警報又響了」
牙醫偷吃牙助！　月給11萬生活費+名車豪宅

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

對峙12小時！桃園男持霰彈槍脅迫女友復合　法院裁定羈押

裸身怪男深夜站3F遮雨棚！警消苦勸1hrs…他緊抓鐵窗拒下樓

獨／赴韓旅遊飛機大delay！她「卡桃機7hrs」氣炸：一天行程毀了

工程師午休伸魔手！嗅聞女同事髮絲「2度襲胸」　她氣炸拒和解

捷運站搭訕正妹邀當小模、直播主　恐觸5法條！警加強巡守勤務

幫女友衝業績慘了！他偷6車友證件辦11門號　痴情男下場出爐

疑國小兒遭霸凌！悍父衝學校對質氣他態度差　動手打到腦震盪

總統大選開跑最高檢掛牌查賄選　邢泰釗：假消息、賭盤案件大增

高中師嗆學生「讓你死在嘉義」　2校外人士加碼恐嚇...家長怒告

快訊／花蓮「跳浪隧道」車禍！砂石車追撞自小客　6車連環撞釀3傷

趙小僑女兒抓週「抓爸爸」　典典寶寶指算盤超萌奶音：我不要～

陳奕迅喊「我恨張學友」周董也中槍XD　歌迷點歌..他問號：叫我投胎？

狗狗誤闖輕軌「趴鐵道曬太陽」　列車進站！乘客協助成功引開

戴愛玲突Cue范逸臣上台猛戳胸肌　合唱《千年之戀》他想霸麥XD

「不以人廢言」回應凱道集會　賴清德：建設性批評就採納

楊丞琳助陣妙莎.鄧典飆《帶我走》　重現《不良笑花》「蔣小花」XD

舒華COVER雨琦「我是中國的張薇」　胸口冒痘...她不認：成熟膠原蛋白

Makiyo新婚2個月「小S就賭會閃離」　洩原因：妳在廁所跟我講的一些事...

嘉義廟會疑發電機爆炸　至少28傷！年齡最小2歲

木木來探班惹！萌樣大家全融化　《全明星》選手比賽緊張...KID暖：我扛！

對峙12小時！桃園男持霰彈槍脅迫女友復合　法院裁定羈押

裸身怪男深夜站3F遮雨棚！警消苦勸1hrs…他緊抓鐵窗拒下樓

獨／赴韓旅遊飛機大delay！她「卡桃機7hrs」氣炸：一天行程毀了

工程師午休伸魔手！嗅聞女同事髮絲「2度襲胸」　她氣炸拒和解

捷運站搭訕正妹邀當小模、直播主　恐觸5法條！警加強巡守勤務

幫女友衝業績慘了！他偷6車友證件辦11門號　痴情男下場出爐

疑國小兒遭霸凌！悍父衝學校對質氣他態度差　動手打到腦震盪

總統大選開跑最高檢掛牌查賄選　邢泰釗：假消息、賭盤案件大增

高中師嗆學生「讓你死在嘉義」　2校外人士加碼恐嚇...家長怒告

快訊／花蓮「跳浪隧道」車禍！砂石車追撞自小客　6車連環撞釀3傷

壽險業受升息所苦！　上半年初年度保費收入年減16.4%

花蓮天文旅遊再出擊！豐濱部落賞星品咖啡　7／18開放報名

陳奕迅鍾情點名「台灣1小吃」！　為了它拒絕汽車贊助

缺工荒！商總盼擴大引進移工　籲勞動部啟動「服務業專章」

對峙12小時！桃園男持霰彈槍脅迫女友復合　法院裁定羈押

明年健保總額成長率上限4.7％！薛瑞元掛保證「保費不漲」

林思宇踩Havaianas涼拖讓腳變美　自曝擇偶先觀察對方腳趾

蔡英文讚「冷氣不錯」挨批　綠營嘆：惡意扭曲不誠實

超炫！丁寧必殺絕技「下蹲式發球」　政大桌球交流變粉絲大會

2023亞馬遜Prime Day　48小時售出超過3.75億件商品創新高

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

社會熱門新聞

屏東廟壇宮主虐死親兒　判刑14年半定讞

女兵氣伴侶被劈腿　虐死19歲女下場曝

快訊／國1清晨事故　成立緊急應變小組

湖口移工砍人2傷　警脖子遭砍

即／富基漁港旁採草藥　1男中暑倒地亡

偷吃失戀女激戰30多次　人夫體力不支分手了

最貪內幕！3.6億毒品盜賣案破獲　緝毒英雄認罪、長官慘了

擅闖「陶朱隱園」　21歲男下場曝

台中巿富二代敗光千萬祖產　開保時捷運毒被逮

夫偷吃17年癌逝！陪唱妹挨告少賠一半

工程師被炒秒格式化電腦　加班上購物網也挨告

貴婦網紅偷吃　富商尪裝針孔蒐證下場曝

20歲女魂斷死亡彎道！瞞家人139線跑山自撞爆頭

嘉義廟會爆炸原因大逆轉　垃圾紙箱採獲黑色火藥

更多熱門

相關新聞

男友舔耳吸力太強啵一聲...她耳膜炸了失聰！

男友舔耳吸力太強啵一聲...她耳膜炸了失聰！

親吻能夠增進感情，卻也存在一定風險！廣東惠州一名女子近日與男友親熱時，耳膜竟慘遭對方吸裂。事件隨即引發廣泛關注。網友看後樂歪表示，「他的愛振聾發聵。」

直擊女友與新歡同樂　一怒刺死情敵判14年

直擊女友與新歡同樂　一怒刺死情敵判14年

男子太愛數學　女友吃醋「逼選一個」

男子太愛數學　女友吃醋「逼選一個」

小四妹開房門撞見「姊姊、男友四肢交纏」

小四妹開房門撞見「姊姊、男友四肢交纏」

鳳梨「一周恩愛6次」被醫生警告

鳳梨「一周恩愛6次」被醫生警告

關鍵字：

女友衝業績證件辦門號下場大不同

讀者迴響

熱門新聞

蕭敬騰未婚妻突曬「蕭寶寶」萌照！16天前才爆懷孕

網紅控廖峻「連千毅大哥出手了」！重話警告：難以收拾

屏東廟壇宮主虐死親兒　判刑14年半定讞

女兵氣伴侶被劈腿　虐死19歲女下場曝

宋智孝「父母職業首曝光」全場驚呆！

爸爸身分證中2碼免費爽吃王品龍蝦

快訊／國1清晨事故　成立緊急應變小組

27歲女遭割草機輾過　屍塊四散慘死

17歲小弟山澗抓到7隻螃蟹！一查竟是地球新物種

見3歲童獨走公路　她下車關心竟失蹤

米砂罕曝黑髮照！網：完全變個人

雨彈開轟！10縣市「大雨特報」

城隍爺、嶽帝爺同步示警　農曆7月注意火事

經濟部加碼發錢！最多領5000元　「申請條件」一次看

湖口移工砍人2傷　警脖子遭砍

更多

最夯影音

更多
趙小僑女兒抓週「抓爸爸」　典典寶寶指算盤超萌奶音：我不要～

趙小僑女兒抓週「抓爸爸」　典典寶寶指算盤超萌奶音：我不要～
陳奕迅喊「我恨張學友」周董也中槍XD　歌迷點歌..他問號：叫我投胎？

陳奕迅喊「我恨張學友」周董也中槍XD　歌迷點歌..他問號：叫我投胎？

狗狗誤闖輕軌「趴鐵道曬太陽」　列車進站！乘客協助成功引開

狗狗誤闖輕軌「趴鐵道曬太陽」　列車進站！乘客協助成功引開

戴愛玲突Cue范逸臣上台猛戳胸肌　合唱《千年之戀》他想霸麥XD

戴愛玲突Cue范逸臣上台猛戳胸肌　合唱《千年之戀》他想霸麥XD

「不以人廢言」回應凱道集會　賴清德：建設性批評就採納

「不以人廢言」回應凱道集會　賴清德：建設性批評就採納

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面