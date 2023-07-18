情侶第一次過夜！「女友穿戰服撲來」神展開　他整晚沒睡

▲女友精心準備過夜戰服，殊不知原PO忍了一整晚不敢碰。（示意圖／非新聞當事人／記者周亭瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

有些情侶第一次過夜，特別期待有激情的一夜！不過一名鋼鐵直男自曝，與女友首次出遊過夜，發現對方穿著寬版襯衫與成套內衣褲，讓原PO想入非非，卻又看著女友熟睡不忍吵醒。結局爆笑神展開，隔天原PO一臉疲態，但兩人什麼都沒做，引來一票老司機笑虧「你頂多只剩一次機會了，你已經傷害過她一次！」

一名男網友在Dcard表示，小倆口都是準大一新生，最近為了慶祝女友18歲生日，便特地計畫外縣市兩天一夜遊，而出發前夕，原PO快樂到難以言喻，「這是我第一次跟女友單獨出遊，更別提晚上還會一起過夜，心中是既緊張又興奮！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

到了出遊當晚，原PO說，女友主動撲過來，且睡衣是一件大Size襯衫，如小鳥依人般躺入他懷裡，黑色成套內衣褲若隱若現，可愛又性感的睡姿，讓原PO坦言一度有「瑟瑟（色色）的遐想！」不過原PO盡全力克制慾望，整晚不敢亂動就怕吵醒女友。

爆笑的是，清純的原PO真的忍了一個晚上，沒半分踰矩行為，煎熬到了早上，女友也發現原PO一臉疲態的模樣，但原PO不敢坦承背後原因，「怕她會覺得我是變態！」

底下引來一票老司機笑虧，「純情的戀愛真好！呵呵」、「這樣還能忍超強！是我男友，早就開始在我小小的花園裡挖呀挖呀挖」、「女友心想：到底在磨蹭什麼！等著給你吃，你竟然不吃」、「傻傻的，她穿襯衫+成套內衣褲就是在暗示你了」、「成套（或同色）的內衣褲就是『澀澀的』暗號」、「你頂多只剩一次機會了，你已經傷害過她一次」、「純愛戰士，女生都準備給你推倒還不推」。