　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

情侶第一次過夜！「女友穿戰服撲來」神展開　他整晚沒睡

小三,偷情,失戀,性侵,上床,崩潰,傷心,抓姦,劈腿,偷吃,感情。（圖／記者周亭瑋攝）

▲女友精心準備過夜戰服，殊不知原PO忍了一整晚不敢碰。（示意圖／非新聞當事人／記者周亭瑋攝）

網搜小組／劉維榛報導

有些情侶第一次過夜，特別期待有激情的一夜！不過一名鋼鐵直男自曝，與女友首次出遊過夜，發現對方穿著寬版襯衫與成套內衣褲，讓原PO想入非非，卻又看著女友熟睡不忍吵醒。結局爆笑神展開，隔天原PO一臉疲態，但兩人什麼都沒做，引來一票老司機笑虧「你頂多只剩一次機會了，你已經傷害過她一次！」

一名男網友在Dcard表示，小倆口都是準大一新生，最近為了慶祝女友18歲生日，便特地計畫外縣市兩天一夜遊，而出發前夕，原PO快樂到難以言喻，「這是我第一次跟女友單獨出遊，更別提晚上還會一起過夜，心中是既緊張又興奮！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

到了出遊當晚，原PO說，女友主動撲過來，且睡衣是一件大Size襯衫，如小鳥依人般躺入他懷裡，黑色成套內衣褲若隱若現，可愛又性感的睡姿，讓原PO坦言一度有「瑟瑟（色色）的遐想！」不過原PO盡全力克制慾望，整晚不敢亂動就怕吵醒女友。

爆笑的是，清純的原PO真的忍了一個晚上，沒半分踰矩行為，煎熬到了早上，女友也發現原PO一臉疲態的模樣，但原PO不敢坦承背後原因，「怕她會覺得我是變態！」

底下引來一票老司機笑虧，「純情的戀愛真好！呵呵」、「這樣還能忍超強！是我男友，早就開始在我小小的花園裡挖呀挖呀挖」、「女友心想：到底在磨蹭什麼！等著給你吃，你竟然不吃」、「傻傻的，她穿襯衫+成套內衣褲就是在暗示你了」、「成套（或同色）的內衣褲就是『澀澀的』暗號」、「你頂多只剩一次機會了，你已經傷害過她一次」、「純愛戰士，女生都準備給你推倒還不推」。

ET快訊
全台第一家「生活工場」吹熄燈號！　時間點曝光
殘忍片曝光！獒犬突攻擊小白狗　牠直腸遭咬破慘死
快訊／美國人突「越境」進入北韓！
警示燈亮！她仍按機械車位「壓毀鄰居愛車」
快訊／單車男遭大貨車「輾爆頭顱」 　當場死亡
快訊／再增10人！高雄44人吃冰中毒　ICU男童病況曝
快訊／《木曜4》老闆道歉了！
遭控騙9億房產　行天宮回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

比水煮更讚！她曝「水餃最頂1吃法」　4千人驚呆：Q彈又省事

168斷食法3年！她養出「2公分膽結石」崩潰　醫嘆：一堆人中

陌生阿姨狂扣他回家！愛女跪提1要求　半年後結局令人淚崩

快訊／再增10人！高雄44人吃冰食物中毒　ICU男童病況曝

停了又停！《木曜4》爆粉絲退會員潮　老闆發文道歉：暫停直播

情侶第一次過夜！「女友穿戰服撲來」神展開　他整晚沒睡

騎士3貼載童！逆向衝十字路口　後方駕駛急煞怒：別拿孩子開玩笑

遭控「騙失智翁捐9億房產」！行天宮千字文還原始末：合情合理合法

無人機與光雕音樂會再次集結　7／20點亮鹿野星空

快訊／下班小心暴雨！19縣市豪大雨特報　「災害告警」國家警報響

玩命關頭男星「韓哥」來台　幫粉絲簽名、合照超親民！

雄警垂降抄博弈地下機房　1年「洗錢90億」首腦栽了

頑童MJ116《說唱》終於合體！　瘦子.小春.大淵改編《2030》超感動

柯文哲斷言選到底「郭台銘不會上」　談藍白合：誰能代表藍？

館長酸綠：吹冷氣談居住正義　「唯獨賴清德缺席」引台下狂噓

轎車無視指揮加速闖路口　員警「狂奔回防」肉身擋車

女兒看「皮卡丘哭」跟著掉淚　媽聽理由好笑又心疼：我在這

妹子不忍嬤翻垃圾找食物　秒買麵包送她...反被暖哭

宋智孝「父母職業首曝光」全場驚呆！　學汽笛聲出發…結果摔超慘XD

跳蛛在手上突遇蒼蠅出沒　飼主趕走後飛回慘被咬住

比水煮更讚！她曝「水餃最頂1吃法」　4千人驚呆：Q彈又省事

168斷食法3年！她養出「2公分膽結石」崩潰　醫嘆：一堆人中

陌生阿姨狂扣他回家！愛女跪提1要求　半年後結局令人淚崩

快訊／再增10人！高雄44人吃冰食物中毒　ICU男童病況曝

停了又停！《木曜4》爆粉絲退會員潮　老闆發文道歉：暫停直播

情侶第一次過夜！「女友穿戰服撲來」神展開　他整晚沒睡

騎士3貼載童！逆向衝十字路口　後方駕駛急煞怒：別拿孩子開玩笑

遭控「騙失智翁捐9億房產」！行天宮千字文還原始末：合情合理合法

無人機與光雕音樂會再次集結　7／20點亮鹿野星空

快訊／下班小心暴雨！19縣市豪大雨特報　「災害告警」國家警報響

吻戲惹怒男友！真人版「小美人魚」被嗆婊子　粉絲看歌詞嚇傻：快逃

AI股續飆漲　緯創、緯穎短線漲幅逾3成並列21檔注意股

靠乾爹不想苦幹！大馬名牌妹開超跑住豪宅　嬌喊：愛情可用錢買到

元智金融素養培育營　透過桌遊提升金融素養及財商

湖人休賽季網羅布魯克斯失利　沒有足夠薪資空間成主因

和家馨突爆已拿掉子宮　老公心疼「每次月經大出血」像活死人

加碼活動！　青埔水生公園Xpark七夕星光限定場公開

17歲少女醉倒友人家慘遭強襲！她驚醒哭喊：不要　噁狼下場曝

分享地方回饋及社區關懷經驗　林聰明沙鍋魚頭執行長桃園開講

怪投王志煊對左打連21打席無安打　向黃子鵬討教壓制右打

老虎湖中鎖定鴨子突消失　一臉呆懵：餐點去哪了？

生活熱門新聞

女模遭拍私密處特寫　攝影師：妳尺度大可以這樣

貴人來了！　4生肖下半年超好運

LINE「5款免費貼圖」限時下載

23人吃冰食物中毒！高雄冰店遭停業

今獅子新月！　「超適合許願」5吉時出爐

杜蘇芮最快3天誕生　周末變天

全台防大雷雨！杜蘇芮最快明成颱　比泰利強很多

王小姐也去參加716遊行！曬V領辣照：現場人很多

「4生肖」鹹魚大翻身！未來45天超狂運勢曝

單親媽養2兒　繳不出房租遭趕！幼子：又要睡公園嗎

好市多骨灰紅茶罐　她真的拿去裝骨灰

病人還是很多！　醫：我也燒聲陣亡

春水堂105元薯條　份量讓她傻眼

幾歲放棄吃到飽？網揭「年紀分水嶺」

更多熱門

相關新聞

情侶出國吵架　男勒死女友埋屍「祖母花園」

情侶出國吵架　男勒死女友埋屍「祖母花園」

英國46歲男子加雷(Jorge Garay)與37歲女友戈多伊(Karla Godoy)到祕魯家鄉旅行時，爭吵後失控將對方殺害，再把屍體包進塑膠袋中，埋在祖母家花園，近來他終於坦承犯行，被判犯下謀殺罪。

12星座陷入愛情時　不自覺流露的表現大公開

12星座陷入愛情時　不自覺流露的表現大公開

桃園男持霰彈槍脅迫女友復合　法院裁定羈押

桃園男持霰彈槍脅迫女友復合　法院裁定羈押

幫女友衝業績！偷車友證件辦11門號　痴情男下場出爐

幫女友衝業績！偷車友證件辦11門號　痴情男下場出爐

理工女友壞壞時「腦袋想1事」　他嗨到一半被喊停

理工女友壞壞時「腦袋想1事」　他嗨到一半被喊停

關鍵字：

女友情侶過夜成套內衣褲

讀者迴響

熱門新聞

快訊／熊熊突宣布：我們結婚了！

「敢告NO哥就處理妳」她PO不自殺聲明

直擊《星光4》冠軍登記結婚！

即／夫妻吸金39億落跑　通緝21年終在泰國落網

熊熊閃婚「舊愛還是最美」！

他爆台灣高爾夫球場＝賣淫聚集地！老司機1周吃2個

行天宮遭控「誘騙」失智翁上億！　女兒秀董事長紙條佐證

28歲人妻走斑馬線慘被小黃撞死

女模遭拍私密處特寫　攝影師：妳尺度大可以這樣

熊熊「我硬求的」鬆口結婚原因！

高雄冰店11人中毒　老闆：我自己也拉肚子

蕭敬騰未婚妻突曬「蕭寶寶」萌照！16天前才爆懷孕

夫讓小王迎娶出軌妻　她痛哭完婚

飯店浴室放熱水　竟浮現「大量鬼掌印」

小紅老師提告NONO被威脅「砍斷妳手掌」　恐嚇私訊曝光！

更多

最夯影音

更多
玩命關頭男星「韓哥」來台　幫粉絲簽名、合照超親民！

玩命關頭男星「韓哥」來台　幫粉絲簽名、合照超親民！
雄警垂降抄博弈地下機房　1年「洗錢90億」首腦栽了

雄警垂降抄博弈地下機房　1年「洗錢90億」首腦栽了

頑童MJ116《說唱》終於合體！　瘦子.小春.大淵改編《2030》超感動

頑童MJ116《說唱》終於合體！　瘦子.小春.大淵改編《2030》超感動

柯文哲斷言選到底「郭台銘不會上」　談藍白合：誰能代表藍？

柯文哲斷言選到底「郭台銘不會上」　談藍白合：誰能代表藍？

館長酸綠：吹冷氣談居住正義　「唯獨賴清德缺席」引台下狂噓

館長酸綠：吹冷氣談居住正義　「唯獨賴清德缺席」引台下狂噓

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面