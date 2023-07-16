男想騎車載妹子出門被拒絕！　全場都挺她：單身不是沒有原因

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／ETtoday資料照）



記者朱祖儀／綜合報導

女生穿裙裝可以展現魅力，但也有不方便之處。一名女網友透露，最近打算要和曖昧對象出門，不過因為對方是騎機車的，自己又愛穿裙子，於是婉拒接送邀請，也提議如果對方堅持要騎車，自己可以載男生。沒想到男方卻拒絕且堅持要載她，讓她頓時氣炸。不少人看完之後都力挺女方。

原PO在Dcard發文表示，最近和一個男生聊得不錯，準備要約出門，對方就提議要到她家接送。但她得知對方要騎機車，便急忙婉拒，「那不用沒關係，我自己去就好了，你不用載我」。

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男方好奇問，「妳是只願意給汽車載嗎？」她解釋，其實是因為自己喜歡穿裙子，如果坐在機車後座會很不方便，也提議「不然你來載我，我騎你的車載你啊，還是我去載你也可以」。不過對方卻堅持要載她，還說「可是我想載妳啊，哪有女生載男生的」，讓她瞬間暴怒，「沒開車我又沒差，要載你又不給我載，我就想穿裙子可以自己騎車出門，要你管喔，奇怪欸你」。

不少人看到後紛紛表示，「男生有點不行」、「他一定就是愛面子，拉不下臉來給妳載，才硬要在那邊鬼打牆，而且說真的，穿裙子坐在後座真的超級不方便」、「我寧可自己搭車也不要坐機車，也告訴身邊的女生朋友能搭車，就不要騎車或給別人載」、「天氣太熱，騎車真的酷刑」、「這種小事就這樣了，直接下一位吧」、「他是不會騎車到妳家，再開妳的車喔，有些男生單身真的不是沒有原因的」。

也有男網友表示，「一開始只是普通朋友的話，各騎各的不是比較好嗎？如果男生一直堅持要騎車載女生，大概是為了背後胸部的觸感吧」、「女生願意載不是很棒嗎」、「什麼叫哪有女生載男生，什麼老古板思想，之後肯定有更多的刻板發言啦，雖然基本都是我去載女友，但真的好想偶爾也給她載哦」、「有女生載還不要，夠笨」。