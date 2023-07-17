對峙12小時！桃園男持霰彈槍脅迫女友復合　法院裁定羈押

▲陳男為與前女友復合，不惜在社區內持槍脅逼迫。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

39歲陳姓男子為求與前女友復合，持霰彈槍脅迫，經母親勸說後結束長達12小時對峙，棄械投降；桃園檢方向桃園地院聲請羈押，地院以陳男所犯為最輕5年以上重罪及有串證逃亡之虞，17日裁定予以羈押。

▲陳男棄械投降，桃園地院裁定予以羈押。（圖／桃園警分局提供）

桃園地院表示，經訊問後陳男坦承大部分犯行，陳男涉犯槍砲彈藥刀械管制條例第8條第1、3、4項、刑法第305條罪嫌，除有被告陳男證詞供述外，並有證人及扣押之槍彈可證，足認陳男犯罪嫌疑重大。

又以被告陳男所犯係最輕本刑5年以上之重罪，可預期將之處罰非輕，陳男逃匿以規避偵查、審判程序之可能性甚高，有事實認有逃亡之虞，且以陳男與被害人前女友之感情糾葛而言，陳男對被害人及其友人之人身安全會產生影響，又扣案槍彈之來源及製造方法，尚待追查，有事實足認有勾串證人之虞。

另陳男於106年出監前，所執行之罪即為槍砲彈藥刀械管制條例之罪，本件亦有數次取得槍彈改造之行為，有反覆實施製造槍彈及持有槍彈之虞，衡諸本案產生的社會危害性、對被害人安全產生巨大影響，衡諸比例原則，桃園地院裁定陳男應予羈押。