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大陸 大陸焦點 特派現場

解放軍空軍新任發言人亮相　長春航展八一飛行隊換裝殲10-C後首登場

▲解放軍空軍八一飛行表演隊殲-10戰機編組。（圖／CFP）

▲解放軍空軍八一飛行表演隊。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

2023年解放軍空軍航空開放活動「長春航空展」會前記者會今（21）日在北京舉行，新任發言人謝鵬首次亮相，對外說明本屆航展相關情況。謝鵬預告，運油-20、殲-20和殲-16等新世代軍機將會在本屆航展上同框飛行，此外，空軍「八一」飛行表演隊換裝殲-10C後，也將首次在大陸公開亮相。

▲解放軍空軍新任發言人謝鵬。（圖／翻攝央視軍事）

▲解放軍空軍新任發言人謝鵬。（圖／翻攝央視軍事）

《中國網》報導，空軍長春開放活動於7月26日至30日舉行，具體內容主要包括「空中表演、地面靜展、主題展館和配套活動」四大板塊，展現人民空軍發展歷程和建設成就。

在空中展演方面，解放軍空軍參謀部大校張壽表示，教-10同型機與殲-10S、殲-11BS異型機將進行雙機模擬空戰，運油-20同時與殲-20、殲-16飛機空中加油等項目都將在航展中呈現。

▲運油-20同時與殲-20、殲-16戰機空中加油。（圖／翻攝央視軍事）

▲運油-20同時與殲-20、殲-16戰機空中加油。（圖／翻攝央視軍事）

至於地面靜態展示方面，解放軍空軍裝備部中校侯建透露，本屆航展將有96型137件裝備參展，「現役裝備增加了無偵-10、殲-16、直-20、空警-500A以及120自行迫榴炮等裝備。」

此外，解放軍空軍「八一」、「紅鷹」和「天之翼」3支飛行表演隊及「八一」、「藍鷹」跳傘隊，都將悉數登場。

值得注意的是，長春市也將配合本屆航展，在7月24日至26日連續舉辦2023架無人機群表演，展現大陸開國大典經典橋段和殲-20戰機翱翔瞬間等震撼畫面。

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