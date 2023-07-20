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社會 社會焦點 保障人權

歡送會「3女陪酒唱歌」！空軍上尉被記過喊冤：只處長有激烈互動

▲▼煩惱,懊惱,難過。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲高雄一名勤務官應長官之邀，到有女陪侍的場合歡唱喝酒，被記1個大過。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄齊姓上尉參加長官歡送餐聚，又到有女陪侍的酒吧續攤玩到半夜，事後因違反軍紀被記1個大過。齊男循序提起行政訴訟，喊冤說全場只有處長和女陪侍有激烈互動，他只是礙於長官邀請，無法拒絕而陪到最後。不過高雄高等行政法院認為，齊男確實涉足不當場所，軍方懲處適當，判他敗訴。

判決指出，齊男在大隊部上尉基地擔任勤務官，去年8月24日下午6點半他前往快炒店，參加張姓前政戰處長的離職歡送餐聚，吃完飯眾人又到KTV唱歌，到了深夜11時許，只剩下齊男和張姓處長等5人前往「lounge bar」續攤，期間有3名女陪侍在現場陪酒唱歌，玩到半夜3點才散場。事後齊男因涉足易肇生危安場所，被國防部空軍司令部依違反軍紀記大過1次，齊男不服，提起訴願被駁回，再提出行政訴訟。

齊男主張，他軍校畢業後服役迄今4年多，表現一直相當良好，被記功4次、嘉獎6次，原本沒有任何懲罰紀錄。案發那天因長官張姓處長要求續攤，大家只好一同前往，他因提供車輛，更無法拒絕，何況除了處長和女陪侍有激烈互動外，其他人都沒和她們有任何互動。人評會審理時，僅向他確認事情經過，沒有考量他動機、情節輕重就記他大過，讓他很不服，請求法官撤銷原處分。

軍方表示，齊男身為資深軍官幹部，對於事理應有成熟判斷的能力，也該深知軍紀要求。他明知包廂内有女公關陪侍，在無外力控制又意識清楚的情況下，不選擇制止或離開，還一同歡唱到半夜3點，確實涉足有女陪侍這種易肇生危安的場所，依軍律懲處並無濫用裁量。

法官認為，齊男涉足不當場所是事實，軍方已審酌齊男發現有女陪侍時，可能處於酒醉、礙於長官權勢或現場氣氛等狀態影響，但齊男當時見女陪侍進入包廂時，已清醒有意識，仍可以自由離去卻不走，認為比起軍紀規定，讓長官盡興更加重要，顯然觀念偏差，軍方認為應給予適當檢討並加強法紀觀念宣導，懲罰齊男的理由具體明確，記1大過並無不合，判齊男敗訴。全案還可上訴。

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