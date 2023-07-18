無人機與光雕音樂會再次集結　7／20點亮鹿野星空

▲20日無人機與光雕音樂會再次於鹿野高台登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

2023台灣國際熱氣球嘉年華自開幕以來，在天氣一路晴朗的加持下，進場觀看熱氣球人數日益增加，其中，詢問度破表的「熱氣球光雕及無人機聯合展演」，即將在20日晚間7時於鹿野高台再次登場，除了開幕當日令人驚艷的3D媽祖、HELLO KITTY等圖案外，將有全新具有台東意象的圖案共同演出。

台東縣政府表示，今年首場開幕光雕音樂會以高達700架無人機群的華麗陣容帶來的展演，才推出即引發網路佳評，討論不斷，除吸引了近數萬民眾共襄盛舉之外，現場直播觀看人數更直衝10萬次數。

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20日鹿野高台光雕音樂會，除了在地表演團體東部青樂團進行演出之外，更特別邀約陶笛阿志帶領鹿野國小、太平國小以及國立台北教育大學附設實驗國民小學參與演出，台灣創作才女白安也將以獨特嗓音帶領群眾準備HIGH翻鹿野高台。當天晚會也將特別邀請來自英國的龍龍球、巴西的恐龍斯泰吉以及美國的老虎露露與躁狂塔斯等造型球與無人機群飛帶來精彩演出。

交觀處也再次提醒喜愛熱氣球的球迷朋友們，鹿野高台的熱氣球光雕音樂會接駁資訊將除了由鹿野火車站加開循環接駁車可以到達會場之外，也可搭乘台灣好行縱谷鹿野線班次抵達活動會場，便利又便宜，歡迎民眾多加利用，相關交通停車資訊請至2023台灣國際熱氣球嘉年華FB粉絲專頁或官網查詢。