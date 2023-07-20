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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

徐巧芯上民眾黨節目護柯文哲　直言「藍白合民眾自己做整合」

▲▼ 《 丞相，起風了》舞台劇彩排記者會-徐巧芯。（圖／記者黃克翔攝）

▲國民黨立委參選人、台北市議員徐巧芯。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳家祥／台北報導

2024總統大選，國民黨、民眾黨之間的藍白競合備受關注，國民黨日前祭出條款約束黨內立委參選人不得替他黨參選人造勢、站台。國民黨立委參選人徐巧芯20日卻參加民眾黨政論直播節目《踢批批開講》，先是幫民眾黨總統參選人柯文哲喊冤，批評民進黨打柯手段很糟糕，她甚至還說，「最後關鍵是在11、12月的時候誰能夠站穩第2名的腳步，民眾自己做整合，這個整合倒不需要黨內高層去談什麼藍白合，民眾自己做決定」。

節目一開始，徐巧芯先針對近期民調中柯文哲的女性支持度下滑聚焦討論，她說，不少綠營名嘴側翼宣稱716遊行都是男生參加，是因為柯文哲過去歧視女性發言發酵，但她則認為這是綠營刻意帶風向，「民進黨把很多不相關的東西湊在一起，根本沒有什麼科學根據」。

徐巧芯也爆料，一位寇姓加拿大籍的記者報導716現象反映柯文哲厭女，用外媒的角度彷彿具有公正性，但該記者其實是民進黨黨工的丈夫，從馬政府時期就在幫綠營寫文章，被發現後秒刪文。但側翼名嘴早就跟上帶風向

徐巧芯說，國民黨跟民眾黨當然是一個競爭關係，但同時也存在一起共同監督政府的責任，所以這個競爭關係是跟所謂合作關係綁在一起的，民進黨最希望的是左打柯文哲、右打侯友宜，打成一人一半就可以躺著選。

「說到整合部分，交給民眾做決定。」徐巧芯表示，在野黨有責任互相競爭、讓民眾選擇哪一個在野黨更適合最後的政黨輪替，這東西不是政黨說了算，是走進去投票所的選民說了算。

徐巧芯提到，民調起起伏伏，可以作為參考，國民黨也一樣，侯友宜的民調也是起起伏伏，「最後關鍵是在11、12月的時候誰能夠站穩第2名的腳步，民眾自己做整合，這個整合倒不需要黨內高層去談什麼藍白合，民眾自己做決定」。

徐巧芯強調，在野勢力的工作非常簡單，就是把民進黨執政的問題揭露出來，「可以合作的區域當然盡量以合作為前提，不能合作的地方大家就是公平良性競爭」。

徐巧芯以台中第一選區為例，國民黨沒有在這區提名，前立委蔡壁如有意競爭，大家可以共同來支持、成就這個選區的政黨輪替，「未來如果蔡委員有需要，我也可以下去幫忙，是在野共同作戰」。

至於總統大選，徐巧芯坦言，大家是各自獨立的政黨，本來就各自有提名的候選人，國民黨提名侯友宜、民眾黨提名柯文哲，在這階段大家就是兄弟登山各自努力，爭取選民的支持，「因為國民黨不是老大、民眾黨也不是老大，人民才是老大」。

而國民黨全代會即將登場，針對「換朱」的議題，徐巧芯斷言，「不會換」，因為有人想提案，但黨章沒有「罷免主席」的條款；第2，陣前換將、換主席沒有正當性；第3，如果以戰績來講，雖然國民黨看起來民調都不好，可是2022年的選戰朱立倫是帶大家打贏的，所以這時候去把剛帶黨打贏勝仗的換掉，正當性不足，所以這提案連署少、也不會過。

徐巧芯說，全代會很少進行投票表決，若不表決，連署完後就送黨部研議，「我個人研判這案子成功機率不高，但類似這樣的聲音不會因為723全代會結束而結束」，國民黨內評估，大概再1、2個月，11月正式登記之前，類似的聲音可能還是會有。

但徐巧芯提到，國民黨內部有人希望做非綠陣營的整合，也就是花2個月的時間，讓檯面上所有非國民黨的人都來試試看，但這難度高；她認為，合作的條件第一個是要互相尊重，最後的案子可能就是郭台銘、侯友宜、韓國瑜納入到案子裡，重新做一次初選，決定人選後整合定於一尊。

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