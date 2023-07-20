侯友宜回防本命區！3代新北首長合體　拚藍營團結氣勢

▲國民黨總統參選人侯友宜出席「台灣要侯！台灣要好！」造勢晚會。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／新北報導

國民黨全代會723前，國民黨總統參選人侯友宜一連3天在台中、新北、桃園辦大型造勢，今（20）日在新北新莊舉辦「台灣要侯！台灣要好！新北造勢活動」。侯友宜與15位新北立委參選人、黨籍議員等大集合，連前縣長周錫瑋、朱立倫也都出席，拚出藍營團結氣勢。

國民黨723全代會前，侯友宜一連3天在台中、新北、桃園辦大型造勢，盼能在全代會之前展現團結氣勢，也希望能弭平「換侯」聲浪。雖然天公不作美、飄下細雨，但多輛遊覽車緩緩駛進校園，一踏進館內，中華民國國旗、「侯台灣平安」的扇子飛揚，「凍蒜」聲此起彼落。

從主辦單位公佈的數字了解，現場約湧進2000多位支持者，幾乎座無虛席，二樓的座位都坐滿，主持人也帶著民眾喊出「台灣要好、台灣要侯」。侯友宜約8點初以「大進場」方式進場，支持者不斷湧上前合影、握手，更高喊出「總統好」，現場氣氛來到最高潮。

活動開始後，現場除了黨籍市議員全員到齊外，立委候選人除了林金結由妻子代為出席外，也均到齊，小雞們除了一一上台懇託，更集中火力希望大家支持侯友宜，包括新北市立委參選人洪孟楷、蔡明堂、蔣欣璋、洪佳君、林國春、葉元之、張智倫、林德福、羅明才、廖先翔、林金結的牽手，及議長蔣根煌、副議長陳鴻源等，不但立委要全壘打，更要將侯友宜送進總統府。

此外，前議長周錫瑋也現身助講，他提到，這場選戰必須要團結，總統選舉要團結所有在野力量，「放下一己之私、一黨之私，把總統贏回來好不好！」新北市民進黨席次是超過國民黨，南部民進黨席次更是綠油油一片，要贏得選舉，立委需要大家支持，各位不管你在哪，大家一條心、不管再哪，讓年輕人不要上戰場。活動最後，全場一起同唱歌手伍思凱的分享，讓現場支持者反應熱烈。



