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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

指侯友宜前兩局遇亂流　朱立倫：餵藥烏龍案是國民黨最大困難

▲國民黨主席朱立倫20日出席侯友宜造勢大會並致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨主席朱立倫20日出席侯友宜造勢大會並致詞。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者蘇晏男／新北報導

為了替總統參選人侯友宜造勢，國民黨新北市黨部今 （20日）在新莊舉辦「台灣要侯！台灣要好！」大會，邀請國民黨主席朱立倫出席。朱立倫致詞時指出，板橋幼兒園烏龍餵藥案是國民黨徵召侯友宜以來，遇到的最大困難；但朱也說，棒球是打九局，儘管第一局跟第二局碰到一些亂流，不過只要團結，什麼都有可能。

國民黨新北市黨部20日晚間在新莊恆毅中學活動中心舉辦「台灣要侯！台灣要好！」大會，替侯友宜及國民黨立委參選人造勢，國民黨前秘書長李乾龍、國民黨籍新北市議長蔣根煌、黃志雄與多名藍營議員出席，而現場約湧入2000名地方鄉親。

▲國民黨主席朱立倫於新北市侯友宜造勢大會致詞。（圖／記者林敬旻攝）

朱立倫表示，台北縣升格新北市後，他當了八年市長，期間有一位最優秀的侯友宜，跟他一起打拼，並共同改變這城市，讓新北變成進步最快的城市；而侯擔任新北市長5年來，年年都是「五星級市長」，新北市民都是見證人，最清楚侯為新北認真打拼、「好好做代誌」。

朱立倫說，侯友宜是受到400多萬位新北市民肯定的五星市長，然而侯5月17日獲國民黨徵召後，遇到民進黨造謠、抹黑，甚至被幼稚園烏龍餵藥案修理，「一個多月讓我們遇到最大困難」。

但朱立倫接著表示，侯友宜基層出身，不僅很會做事情，也不會譁眾取寵、講大話，是實實在在「好好做代誌」。今天台灣如果要好，就是需要侯友宜這種「好好做代誌」的總統，所以今天新北市民團結在一起，是要告訴全台灣，這才是真正的侯友宜。

此外，朱立倫致詞特別提及，5月17日國民黨徵召侯友宜，是根據最公平民調、所有國民黨立委、縣市長共同意見所做的決定，因為大家覺得實實在在、腳踏實地為這塊土地打拼40幾年的侯最值得信任，更認為侯應該代表國民黨跟所有民眾站在一起。

最後，朱立倫說，棒球是打九局，儘管第一局跟第二局碰到一些亂流，但要有信心，只要團結什麼都有可能，而如果不團結、分裂，就什麼都變不可能，所以希望大家把不可能變成可能，1月13日翻轉台灣。

▲國民黨主席朱立倫於新北市侯友宜造勢大會致詞。（圖／記者林敬旻攝）

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