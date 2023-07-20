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蹭陳紫渝翻車！莊銘淵道歉文被洗版　親綠人士請黨中央撤銷提名

▲▼ 。（圖／翻攝自陳紫渝IG）

▲最美里長陳紫渝的戀情近日曝光。（圖／翻攝自陳紫渝IG）

記者鄒鎮宇／綜合報導

民進黨新北市第九選區（永和區、中和區17里）立委參選人莊銘淵，今（20日）貼「最美里長v.s.特優里長」圖卡，勸陳紫渝「避免花邊」言論引起眾怒，雖然發文致歉但仍止不住怒火。許多親綠人士紛紛在其文章下方留言抱怨，時事評論員溫朗東表示，「這件事的後座力非同小可，請黨中央認真思考撤銷莊銘淵的提名」。

溫朗東20日發文表示，陳里長公務如何，自有里民判斷。私生活跟拍，更是無聊新聞。竟然還有綠營候選人拿道德旗幟損人，目的是墊高自己形象，文末還要「約聊」？根本是假公濟私的騷擾，「這件事的後座力非同小可，請黨中央認真思考撤銷莊銘淵的提名」、「一人害全黨，退選吧」。

▲▼民進黨新北市第九選區（永和區、中和區）立委參選人莊銘淵。（圖／記者杜冠霖攝）

▲民進黨新北市第九選區（永和區、中和區）立委參選人莊銘淵。（圖／記者杜冠霖攝）

民進黨前立委謝欣霓也留言，「真心愛黨，就拜託退選吧」、鬼才阿水表示，「犯錯沒關係，重點讓大家看見你願意道歉與改變，但你連一個道歉都能搞到大家一肚子火，還能成為各政黨難得的一致立場，你也真的是個人才」。

「一歷百憂解」主持人李文成表示，「遇到狗仔很倒霉，還遇到一個在旁邊講風涼話說要經驗指導的老人更倒霉」。此外，國民黨台北市議員徐巧芯也留言，「這算道歉嗎？」

據了解，莊銘淵在陳紫渝戀情曝光表示，里長的工作五花八門，要做好里長並不容易，需要投入大量的時間與精力，也要深耕地方，與里民密切互動，贏得里民的信賴，一步一腳印才能連續為鄉親們服務。同時，保持良好形象也很重要，盡量避免華而不實的花邊新聞，希望下次有機會能跟陳紫渝同仁約時間見面聊天，做經驗分享，相信教學相長能讓永和的民眾能生活更加美好。

被網友砲轟後，莊銘淵發文道歉，對於個人臉書言論引發爭議，實屬不當，本人再次向陳紫渝里長及社會致歉。作為民進黨黨員及黨徵召的立委參選人，本應更堅守黨的價值，一起為性別平等的社會繼續努力，但為了個人選舉而有不智之言行，有欠思考，本人會深切反省，也會親自向陳紫渝里長道歉，「只是想經驗分享，畢竟我也比較資深，如果造成她的誤會、感到遺憾，對造成社會大眾紛擾道歉。」

民進黨提名的立委參選人莊銘淵要陳紫渝：「同時保持良好形象也很重要，盡量避免華而不實的花邊新聞，共勉之，希望下次有機會能跟紫渝同仁約時間見面聊天，做經驗分享、相信教學相長，讓永和的民眾能生活更加美好。」 陳里長公務如何，自有里民判斷。私生活跟拍，更是無聊新聞。竟然還有綠營候選人拿道德旗幟損人，目的是墊高自己形象，文末還要「約聊」？根本是假公濟私的騷擾。 這件事的後座力非同小可，請黨中央認真思考撤銷莊銘淵的提名。

溫朗東發佈於 2023年7月19日 星期三

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