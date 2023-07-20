▲新北青少年圖書館AI元宇宙體驗，憑借書證免費出借機器人。（圖／新北市立圖書館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

機器人時代來臨，智慧機器人已逐漸進入我們的工作與日常生活之中，機器人將如何影響我們的未來？新北市青少年圖書館於8月份推出「AI.Robot機器人特展」與「青少年元宇宙」閱讀活動，透過展覽、講座、課程、競賽、以及書展等方式，帶青少年朋友認識最新科技趨勢，同時還可以體驗國內外最火紅的VR電競遊戲，憑借書證也可以免費借機器人，歡迎親子一起來體驗AI、元宇宙的科技奧秘。

新北市立圖書館王錦華館長表示，AI當道！科技教育愈來愈重要，為協助青少年應對未來世界，青少年圖書館特別在暑假期間推出AI元宇宙科技體驗活動，透過多元趣味的方式，帶青年學子從機器人到VR，體驗AI元宇宙的魅力，建立人工智慧應用邏輯思考力，掌握科技脈動。

王錦華說，「AI.Robot機器人特展」將從8月4日開始展出至8月30日，透過「機器人的由來」、「機器人的種類」、「機器人怎麼動的？」、「機器人的專屬語言？」、「機器人的發展應用」以及「國際機器人競賽」等6大主題，除了展出各式動力機械的齒輪模型，還有人型、輪型、仿生、表演、救難等不同種類的機器人，讓大家了解機器人是如何運作與協助我們的生活。

除了靜態的機器人展示，8月5日「哇賽！原來和機器人溝通這麼簡單！」也特別邀請到曾帶領多項TIRT賽事的邱浚瑋工程師，將透過深入淺出的方式，帶大家認識與機器人溝通的語言。另外還有一系列「青少年元宇宙」課程，8月5、12、19日「VR遊戲體驗」將透過熱門的音樂VR節奏遊戲《Beat Saber》，帶大家認識VR的當前發展和未來趨勢；8月11、15、17日「VR體驗工具自己動手做」，則將帶大家運用VR Cardboard，自製簡易的VR導覽工具。

另外，8月1日SAMLabs程式與積木，將帶小朋友認識入門的程式設計，培養運算思維；8月1日至30日還有《Beat Saber》高分挑戰賽、Tech-Hunter科技任務探索、以及「紙上VR」主題書展，歡迎大家來挑戰VR最熱門遊戲與科技探索任務，完成指定任務還可以參加抽獎，即日起免費開放報名。詳細活動資訊及報名方式請至「新北市立圖書館」網站查詢，洽詢電話：02-2212-8905。