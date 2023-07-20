新北林口社宅實踐青銀共融　唐寶寶陪銀髮族玩疊杯做香皂

▲今年96歲馮世珍練習切皂基，準備溶解後製作手工香皂。（圖／新北市社會局提供，下同）



記者郭世賢、戴上容／新北報導

新北市政府社會局委託唐氏症基金會辦理林口文化小作所，於19日上午與無子西瓜基金會在林口社宅舉辦「青銀共融」體驗活動，由唐寶寶與身心障礙青年陪伴銀髮長輩，一起製作手工香皂及玩大富翁和疊杯等，實踐青、銀、障共融共好的社區生活。

社會局主任秘書黃逢明表示，林口文化小作所位在特教學校內，學員們平日在老師和社工指導下，學習各項工作技能及訓練生活自理，透過「林口大富翁」主題課程和手工皂體驗活動，讓他們在學習後走入社區，與社區長輩融合，也增加唐寶寶的自信和社交能力。

▲唐寶寶教銀髮長輩玩疊杯。

無子西瓜社福基金會執行長姚霽光表示，該基金會由前監察院長王建煊夫婦所創辦，王院長和蘇老師都是虔誠的基督徒，心心念念要為膝下無子的長輩服務，也在林口起造天使居，未來要提供無子嗣的長輩安養。這次與唐氏症基金會和國家住都中心合作，一起在林口社宅舉辦融合活動，希望帶給社區長輩更多活力與歡樂。

國家住都中心營運管理組長林俊豪說，林口社宅與新北市政府和NGO組織密切合作，在區內成立非常多的社會福利服務據點，包含身障、婦女、兒少、銀髮等，這項成功的推動模式，也成為全國各縣市政府取經學習的榜樣，像最近台東縣政府就率隊來考察。

▲銀髮長輩學習製作手工香皂，將熱溶後的皂基倒入模具裡。

唐氏症基金會公益行銷處副處長張菁菁表示，6位唐寶寶都是林口小作所優秀的學員，在學習製作手工皂之後，也願意將這項技藝傳承教導給社區的長輩，從切皂到煮皂、選顏色和挑精油味道等，都設計成小關卡，帶領長輩製作屬於自己的手工皂。

參加活動最年長者為96歲的馮世珍，他住在林口社宅內，在唐寶寶小慈的指導下，也玩起疊杯遊戲，體會手眼協調的小小運動。民眾如欲知更多服務資訊，歡迎上新北市社會局及唐氏症基金會官網、臉書查詢，服務專線：02-2606-8031。