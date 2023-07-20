大溪老街「古裕發商號糕餅模」特展　每週日推出傳統糕餅下午茶

▲大溪老街「古裕發商號糕餅模」特展。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市大溪區源古本舖，經第五代管理人古正君努力，將180餘年的老房子化身為大溪老街上，獨具特色的文化空間，即日起到9月20日，推出「民間百年甜美的印記-古裕發商號糕餅模」特展，複刻祖先百年傳統糕餅及南北貨古裕發老舖，再次展現昔日風華。

古正君說，源古本舖連續兩次獲得文化部文資局「古蹟歷史建築管理維護」表現優良獎項殊榮，是臺灣文化界的亮點，乘載著常民生活的記憶和感情。這棟老房子以前是大溪人最喜愛的老餅鋪「古裕發商號」。

推出「民間百年甜美的印記-古裕發商號糕餅模」特展，專程邀請大溪知名鑿刻司阜張文輝參與展出，一刀一鑿粿印雕刻的作品，一起傳遞臺灣文化美學的甜美印記。源古本舖持續以傳統街屋作為博物館實驗基地，繼續演繹大溪的常民生活。

此次展演特別在展覽期間重塑記憶裡的好滋味，每逢週日下午3;30舉辦傳統糕餅下午茶，採取預約制於展區古院子內品香老茶、品味老物件、品嚐傳統糕餅，一同找回舊時光的美好。「老房子總是有神奇的魔力，聚集美好的人事物。」策展人古正君說，這次策演結合生活美學及五感體驗，除品嚐傳統茶食外同時又能表現民間美學的展覽。她期盼繼續在古宅裡演繹著屬於它的時代榮光，傳承老智慧，留住老風情，發現新風貌。

體驗屬於大溪豐沛的創意與生活美感。雖然都是傳統的元素，但加入了五感體驗的創意元素，讓人耳目一新。「我在這棟老房子出生長大的，這裡就是我們生活的空間，大家來到大溪，要走進街屋中，體驗台灣常民的生活美學，我希望透過不同創意的結合，讓大家在老房子中共同創造出一段特別的時光。」源古本舖古正君感性的表示。