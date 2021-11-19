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來露天市場直接跟小農買！　桃小農手匠發展協會20日成果發表

▲▲桃園小農手匠發展協會成果發表會暨露天市集

▲小農及職人手匠的作品。（圖／小農手匠提供）

記者楊淑媛／桃園報導

週末何處去，快來大溪老街逛小農市集！桃園市小農手匠發展協會成立不到3個月，經積極運作，整合友善土地耕作小農的農產加工品，手作師傅匠人的器皿及藝術品，已超過10多個小農及職人手匠的作品加入，協會並於明(20日)下午2點至7點，於大溪老街的大溪木生活館，舉辦首場小農手匠成果發表會，歡迎民眾前來逛市集。▲▲桃園小農手匠發展協會成果發表會暨露天市集

▲小農及職人手匠的作品。▼茶藝家甘興德，現場提供品茗欣賞。（圖／小農手匠提供）
▲▲桃園小農手匠發展協會成果發表會暨露天市集

桃園市小農手匠發展協會理事長余孟芬表示，小農手匠品牌由社會企業卓越綠農發起建置，並在小農手匠發展協會的協助下，20日當天展售市集包括有：
(1)、桃園龍潭有機茶園國展茗茶的烏龍系列茶品。(2)、蕙興樓甘興德老師的陶藝作品。(3)、龍潭家政班班長許彩蓮的客家醬菜及山苦瓜系列。(4)、福州手工拉麵師傅蕭家益的日曬手工麵線。(5)、三代祖傳中醫師邱瑞倫的養生茶飲、補胃胡椒粉。(6)、和窯莊雪卿手工布包。(7)、卓越綠農自行開發的文創茄芷袋及半農棉帕。(8)、青農羅以珊、黃毓卿有機砂糖橘園生產的洗潔精。(9)、青農陳育琳的友善土地耕作地瓜。▲▲桃園小農手匠發展協會成果發表會暨露天市集

活動現場並特地邀請茶人藝術家甘興德、甘蕙嘉設置兩席文化茶席，現場提供品茗欣賞。只要現場購買品茗杯，就可以免費現場在文化茶席品嚐至少四種茶。同時享受陶藝DIY及各項折價。茶藝家甘興德是桃園龍潭人，成長於客家鄉村，受傳統「勤耕雨讀」的文人思想影響，精通書道並融會在生活陶藝的創作之中。以柴燒為創作主軸，源自於大地土木的自然。甘鳳琴亦為桃園市茶藝研究學會的資深會員，現場將親自教授柴燒陶藝。

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