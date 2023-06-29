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紓解大溪老街假日車潮　市府提供假日免費接駁專車...7／1上路

▲桃園市政府交通局將從7/1日起開闢「月眉停車場-大溪老街」假日免費接駁專車，籲請市民多加利用，圖為警方在路口指揮。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市政府交通局將從7/1日起開闢「月眉停車場-大溪老街」假日免費接駁專車，籲請市民多加利用，圖為警方在路口指揮。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

為舒緩大溪老街周邊交通壅塞與停車需求，桃園市政府交通局將開闢「月眉停車場-大溪老街」假日免費接駁專車，引導假日湧入觀光車潮於大溪區大漢溪右岸月眉第一、二停車場停放，再轉乘免費接駁專車進入大溪老街區，接駁車從
7月1日起提供為期3個月免費接駁服務，歡迎遊客多加利用。

市府交通局指出，大溪為桃市觀光重鎮，每逢假日均吸引龐大人潮，因大溪老街街道較為狹窄且停車空間有限，每到假日停車位一位難求，且停車場因經常客滿，車輛沿街道排隊，導致車輛嚴重回堵，對當地交通產生重大衝擊，大溪老城區自今年4月1日起擴大假日交通管制範圍，停車空間更加稀少，為解決交通與停車問題，交通局開闢「月眉停車場-大溪老街」假日免費接駁專車服務，籲請民眾將車輛停放於停車空間較多的月眉停車場，再搭乘接駁車進入老城區遊玩。

▲桃園市政府交通局將從7/1日起開闢「月眉停車場-大溪老街」假日免費接駁專車，籲請多加利用。（圖／市府交通局提供）

▲桃園市政府交通局將從7/1日起開闢「月眉停車場-大溪老街」假日免費接駁專車，籲請多加利用。（圖／市府交通局提供）

交通局長張新福表示，「月眉停車場-大溪老街」假日免費接駁車以5輛甲類大客車往返行駛月眉停車場至大溪老城區，接駁車營運時間為例假日上午10時至下午6時止，班距為20分鐘1班，行經月湖路、康莊路、慈湖路，沿線停靠月眉第二停車場、月眉第一停車場、新街尾、大溪總站、大溪老街等站位，應可滿足老城區假日觀光停車需求，並改善周圍交通壅塞問題。

此外，月眉第一、二停車場總計約570席停車位（含路邊停車格），民眾可將愛車停放在月眉第一、二停車場，再轉乘接駁車進入老城區遊玩，避免在大溪觀光遊憩時，為找停車位傷腦筋。交通局強調，這次接駁車為循環線，往程月眉第二停車場發車至大溪老街終點站後直接返程，提供免費接駁服務，民眾皆可於指定站位等候搭乘。

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