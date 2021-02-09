確定無風險！　鄭文燦訪視大溪老街品嚐百年油飯

▲鄭文燦訪視大溪老街。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導



部桃專案解除，桃園市長鄭文燦第一時間，前往大溪區把關大溪老街旅遊安全及品嚐大溪美食表示，部桃專案中案908最後一個足跡是到大溪老街，1月26日起至今滿14日，所有接觸者居家隔離後，也確定無風險，大溪老街包含餐廳、公共區域等環境已多次徹底消毒，因此大溪老街是安全的旅遊地點，相信只要防疫安全做得好、安心旅遊沒煩惱。

▲品嚐百年油飯。（圖／市府提供）

鄭市長強調，桃園與其他縣市一樣，只要落實防疫規範，民眾外出旅遊都相當安全。春節將至，鄭市長也將利用這段期間加強行銷大溪觀光旅遊，希望老街的遊客及買氣回籠。鄭市長也提到，為避免春節期間遊客大量湧入觀光景點，市府推出桃園觀光旅遊人潮警示系統，藉由數據資料的分析，協助景區人流管制，市府將依據中央標準，景區人流量達50%至60%，將以警示燈號「黃燈」提醒限制入場人數及停車場車輛管制，降低群聚風險，讓民眾安心旅遊。

▲買大溪豆干。（圖／市府提供）

鄭市長也特別於大溪老街品嚐百年油飯及大溪豆干，為業者加油打氣，並前往大溪福仁宮及普濟堂參拜祈福，祈求疫情退散。包括市議員陳治文、李柏坊、市府觀旅局長楊勝評、經發局長郭裕信、文化局副局長王麗娟、風管處長廖育儀、大溪區長陳嘉聰等均一同訪視大溪老街。

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