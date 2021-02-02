落實防疫「安心遊」　大溪子弟老街、市場發送口罩盼人潮回籠

▲大溪子弟老街、市場發送口罩，盼人潮回籠。（圖／徐俊南提供）

記者楊淑媛／桃園報導

這個地方很安全，大家放心來玩，不用擔心，豆干真的很好吃。因中央流行疫情指揮中心日前公布案908確診者活動足跡，其中包括大溪老街區，使十大觀光小城的大溪區，連日來不見昔日人潮，在地子弟徐俊南發動熱心志工，連日於大溪老街、市場發送口罩，呼籲鄉親落實防疫措施，保護自己也保護家人。

▲大溪子弟老街、市場發送口罩，呼籲民眾落實防疫。（圖／徐俊南提供）

徐俊南經營旅館、房仲等多項事業，曾任大溪國、高中家長會長等職務，關懷鄉土不遺餘力。他說，大溪風景秀麗，人文故事多、因水質佳生產的好吃豆干，名揚海內外，每逢假日前往大溪的重要路口，塞車是日常！

▲大溪區已完成2輪的環境消毒。（圖／市府提供）

未料，因中央流行疫情指揮中心公布案908確診者活動足跡之一，曾來過大溪老街區，一時間使平假日熱鬧的大溪頓陷入寒冬，尤其是，年關近，對於店家和攤商而言，年節是最重要的旺氣，看到人潮退散，大家莫不暗自叫苦！

為此，徐俊南和熱愛大溪的「三易志工」們，1日起陸續來到大溪河東的中央市場、崎頂的黃昏市場，宣導戴口罩、勤洗手並沿途幫攤商和消費的民眾，清潔手部並發送口罩，宣導防疫的重要，希望號召更多的人一起落實防疫，讓民眾購買安心，讓遊客來大溪放心遊玩。

▲國軍33化兵群進入大溪區環境消毒。（圖／市府提供）

徐俊南說，大溪是我們的家，是我們安心立命的地方、希望這波疫情趕快退散、也希望我們的努力能夠讓外界感受到，歡迎大家過年期間來遊玩，好山好水美麗的大溪等著您。市府指出，案908確診者活動足跡曾來過大溪後，為確保大眾安全，桃園市防疫消毒大隊和國軍33化兵群，目前已完成大溪區2輪的環境消毒，盼年前大溪商圈店家生意和遊客人潮都能回籠。

・熱銷50年的「金盞花化妝水」加大版2390元→1550元 徹底拯救痘痘肌