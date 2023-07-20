冷氣砸死政大女學生！警衛曝「偷偷施工」...屋主根本雙重違規

記者戴上容／新北報導

新北市板橋區新埔捷運站2號出口附近一棟大樓，20日下午1時11分許，一對姊妹正在等公車時，其中21歲就讀政大的妹妹突然被從17樓墜落的冷氣機砸中倒地，當場失去呼吸心跳，因頭部嚴重外傷、雙腿骨折，送醫後傷重不治；該社區警衛及住戶表示，工人施工時間不符合社區規範，另管委會其實有明文規定靠公車站牌那一側外牆是不能裝設冷氣的，該戶房東、工人明顯「雙重違規」。

▲社區警衛說，工人施工時間不符社區規範 。（圖／民眾提供）

該社區林姓警衛表示，事發當下，他立刻拍照回報給社區總幹事，通常住戶要維修不需要透過管委會，只需要提前登記，但「社區有明定施工時間下午是從1點半開始，而事發是1點剛過，明顯是不合理、是違規行為。」

另有大樓住戶向《ETtoday新聞雲》透露，社區管委會有規定，住戶應統一在指定的地方安裝，「靠近公車站側外牆不得安裝冷氣室外機」，就算是窗型冷氣，如果外推在外牆上也不行，但17樓房東卻違規安裝冷氣，才導致如此橫禍發生。

▲▼板橋一棟大樓安裝冷氣砸死21歲女大生，管委會公告曝光。（圖／住戶提供）

住戶表示，發生砸死人意外的17樓住戶，先前有在電梯內張貼「裝修公告」，但沒有人知道該戶竟是違規安裝冷氣。社區管委會有公告「冷氣空調安裝須知」也可明確知悉，「空調主機及其管線不得架設於大樓外牆上」，僅可安裝於內凹平台內，住戶在安裝冷氣前也須先向管理中心告知，並確認可安裝位置。

工務局表示，若工人不合規範，將可依法開罰，目前事件已經在調查中，該案已由勞工局勞檢處已派員前往現場，初步檢查重點在於確認冷氣機為何發生掉落，勞檢處將先勒令施工單位停工，避免災害擴大。