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社會 社會焦點 保障人權

政大女媽媽筆錄淚訴「怎麼就這樣少1個小孩」　爸爸痛心提2質疑

▲▼新北冷氣砸死人，死者家屬筆錄後離開派出所。（圖／記者陳以昇攝）

▲死者爸爸質疑，工人施工為何沒有防護措施，「牆壁臨近馬路邊，怎麼可以讓冷氣安裝這一面」。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳以昇、趙蔡州／新北報導

新北市板橋區20日下午發生一起死亡工安事故，一對住在八里的黃姓姊妹在公車站等車時，21歲妹妹遭從17樓墜落的33公斤冷氣砸中不治。死者的爸爸、媽媽及姊姊20日晚間到派出所做筆錄時，媽媽痛哭說「怎麼就這樣少一個小孩」，爸爸則質疑「為什麼施工沒有防護措施！」

黃女的爸爸、媽媽及姊姊20日晚間到派出所做筆錄。姊姊表示，她跟妹妹一樣都就讀政治大學，自己最近準備考政大研究所，事發時2人一起要到新店駕訓班練習，在新埔捷運站2號出口附近等公車，沒想到下一秒突然發生意外。

死者姊姊說，當時她站在一旁滑手機，瞬間就看見妹妹倒在地上，原本以為妹妹只是暈倒，直到看到掉在旁邊的冷氣機，才知道妹妹被冷氣機砸到，嚇得立刻打119報警，旁邊2名經過的女護理師有停下來幫忙，努力替妹妹進行CPR急救，直到救護車抵達。

▲▼新北冷氣砸死人，死者家屬筆錄後離開派出所。（圖／記者陳以昇攝）

▲死者家屬做完筆錄，從步出派出所到上車離開，整個過程臉色沉重不發一語。（圖／記者陳以昇攝）

黃女媽媽筆錄時情緒相當難過，痛哭說「怎麼就這樣少一個小孩」。黃女爸爸則質疑，為什麼施工現場沒有防護措施，且大樓的牆壁臨近馬路邊，怎麼可以讓冷氣安裝這一面。

死者一家人做完筆錄，步出派出所時，面對鏡頭沒有說任何話，臉色相當沉重默默上車離開。至於肇事的李姓工人已申請夜間停訊，預計明天（21日）才進行筆錄，全案朝過失致死罪進一步偵辦。

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