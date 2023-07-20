另角度驚悚片！政大女剛停下腳步遭冷氣砸死　姊目擊急蹲地摸頭

記者陳以昇、陸運陞、戴若涵／新北報導

新北市板橋區新埔捷運站2號出口一棟大樓外，20日下午1時11分發生一起事件！一名22歲黃姓女子正在等公車時，突然被從17樓墜落的冷氣砸中。警消獲報後趕赴現場處理，發現該名女子頭部大面積擦挫傷、雙腿骨折，已失去生命徵象，趕緊將人送醫搶救，但女子仍因傷勢過重於稍早宣告不治。稍早另一角度監視器畫面曝光！

▲冷氣砸死人，另一角度驚悚畫面曝光。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

回顧整起事發經過，21歲黃姓女大生20日下午1時11分，在板橋新埔捷運站2號出口附近等公車，不料，一台重達33公斤的全新直立式窗型冷氣卻突然從天而降，砸中黃女頭部，她當場雙腿骨折、頭部大面積撕裂傷，失去生命跡象。而一旁黃女的姊姊目擊全程，趕緊蹲下替妹妹進行CPR，但黃女經緊急送醫搶救，仍因傷勢過重宣告不治。

稍早另一角度的監視器畫面曝光，只見當時身穿黑色踢恤、牛仔長褲、黑色運動鞋、揹著後背包、綁低馬尾的黃女剛停下腳步，一旁身穿黃色長裙的女子疑似聽到異樣聲響，抬頭往上方一看後，隨即往右方閃躲，下秒一台冷氣便從天而降。

黃女當場遭重砸雙腿變形，動也不動地倒臥人行道上。黃女的姊姊就走在她後方，目擊全程後嚇壞，趕緊蹲地撫摸妹妹的頭部，並拿手機報案，接著進行CPR，畫面相當駭人。