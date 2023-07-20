從八里到新店學開車…政大女等公車被冷氣砸死！家屬悲痛發聲

記者陳以昇、戴上容／新北報導

新北市板橋區新埔捷運站2號出口附近一棟大樓，20日下午1時11分許，一對住在八里的姊妹，正在等公車準備轉公車前往新店駕訓班學開車，妹妹被從17樓墜落的冷氣機砸中不治。稍早黃女的媽媽、姊姊、姨丈到派出所準備做筆錄，家屬對於死者被砸死無法接受，質疑為什麼施工現場沒有防護措施？

▲由右而左為黃女媽媽、姊姊、姨丈，他們悲痛到派出所製作筆錄 。（圖／記者陳以昇翻攝）

回顧整起事件，21歲黃姓女大生20日下午1時11分，在板橋新埔捷運站2號出口附近等公車，不料，一台重達33公斤的全新直立式窗型冷氣卻突然從天而降，砸中黃女頭部，她當場雙腿骨折、頭部大面積撕裂傷，失去生命跡象。而一旁黃女的姊姊目擊全程，趕緊蹲下替妹妹進行CPR，但黃女經緊急送醫搶救，仍因傷勢過重宣告不治。

該社區警衛及住戶表示，工人施工時間不符合社區規範，另管委會其實有明文規定靠公車站牌那一側外牆是不能裝設冷氣的，該戶房東、工人明顯「雙重違規」。

進行安裝工程的李姓工人事後也遭警方帶回，初步供稱當時以為冷氣已經安裝固定好，怎料剛鬆手就整台直接掉下去。目前李男初步坦承疑似是螺絲未鎖好釀禍。

稍早，黃女的媽媽、姊姊、姨丈到派出所準備做筆錄，家屬對於死者被砸死無法接受，質疑為什麼施工現場沒有防護措施？而肇事的李姓工人申請夜間停訊，預計明天才做筆錄後移送，全案朝過失致死罪進一步偵辦。