屋主偷施工違規裝冷氣…粗心工人砸死政大生！17F民宅內部曝光

▲▼ 板橋發生冷氣砸死人意外，出事民宅內部曝光 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市板橋區新埔捷運站2號出口附近一棟大樓，20日下午1時11分許，一對住在八里的姊妹，正在等公車準備轉公車前往新店駕訓班學開車，妹妹被從17樓墜落的冷氣機砸中不治，勞工局事發後前往稽查，民宅內部意外曝光，副處長陳兆年指出，疑似未保持冷氣機牢穩，造成冷氣機飛落，已勒令現場停工。

回顧整起事件，21歲黃姓女大生20日下午1時11分，在板橋新埔捷運站2號出口附近等公車，不料，一台重達33公斤的全新直立式窗型冷氣卻突然從天而降，砸中黃女頭部，她當場雙腿骨折、頭部大面積撕裂傷，失去生命跡象。而一旁黃女的姊姊目擊全程，趕緊蹲下替妹妹進行CPR，但黃女經緊急送醫搶救，仍因傷勢過重宣告不治。

該社區警衛及住戶表示，工人施工時間不符合社區規範外，另管委會其實有明文規定靠公車站牌那一側外牆是不能裝設冷氣的，而該戶房東、工人明顯「雙重違規」。

勞工局勞檢處副處長陳兆年表示，依營造安全衛生設施標準第26條規定，「雇主對於置放於高處，位能超過12公斤‧公尺之物件有飛落之虞者，應予以固定。」施工單位在安裝過程中，疑似未保持冷氣機的牢穩，造成冷氣機飛落，砸死下方民眾。

勞檢處已勒令現場停工，民宅內部意外曝光，該案因涉及違反職安法相關規定將依法處罰，最高可處30萬罰鍰。另本事故亦涉及過失致死刑責，勞檢處將配合司法機關偵辦需要，提供相關調查資料，協助追究施工單位的違法責任。

勞檢處呼籲，夏季為冷氣機安裝的旺季，提醒施工單位應依「冷氣裝修安全作業指引」規定，施工前預先檢視搬運區域環境、清空搬運路線障礙物，並將冷氣機以適當措施固定；同時，勞檢處也將於7至9月執行冷氣安裝專案檢查，督促業者落實作業安全規定。