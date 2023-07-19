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留家鄉伴嬤還加入布農歌謠隊　台東海端鄉胡軍獲全國孝行楷模

▲海端鄉胡軍獲全國孝行楷模，縣長頒紅榜表彰 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲海端鄉胡軍獲全國孝行楷模，縣長頒紅榜表彰 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

內政部112年舉辦的全國孝行獎選拔，各縣市政府提報代表，經內政部複選後公告，共有30名孝行楷模，台東縣獲表揚者有1位，是目前就讀關山工商的海端鄉胡軍同學，內政部預計於8月29日在金門縣金湖飯店舉辦表揚典禮，19日縣府民政處同仁前往家中頒發紅榜鼓勵。

縣長饒慶鈴表示，胡軍同學就讀關山工商，由學校學務主任、也是胡同學的鄰居黃忠福推薦他，胡軍家中還有一個哥哥、一個妹妹，父母親離異，哥哥跟爸爸在高雄工作，妹妹則跟媽媽住，他因為放心不下獨自一人的阿嬤，因此，跟媽媽商量由他留下來陪伴76歲的阿嬤，胡軍平時協助阿嬤的生活起居、家務、經營雜貨店、醫院回診，也會帶阿嬤到教會做禮拜、或與鄰里互動，其孝心是村內有目共睹的。

▲海端鄉胡軍獲全國孝行楷模，縣長頒紅榜表彰 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

胡軍在校成績也是班上第一，不僅學業成績優秀也加入布農族歌謠隊，孝順又能兼顧課業及用心於族語傳承，是難能可貴的優秀孩子。

民政處指出，孝行楷模不限年齡也不論出身背景，以胡軍同學事親至孝，品學兼優，將他的事蹟向各界人士宣揚，期許藉由表揚其孝行，為社會帶來正面的影響，讓善與愛循環傳遞到每一個角落，永不止息。

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