午後防大雨！杜蘇芮最快晚間生成估中颱↑　影響時間曝

▲中央氣象局觀測，今晨2時熱帶低壓位於菲律賓東南方海面。（圖／翻攝tropicaltidbits）



記者陳俊宏／台北報導

午後防大雨，今年第5號颱風「杜蘇芮」將生成！中央氣象局預報員黃恩鴻表示，今天（20日）凌晨2時生成一個熱帶性低氣壓，預估今晚到周五凌晨可能增強成颱風，強度可能達中颱，也不排除更強；影響台灣時間以下周一到下周三為主，目前預報東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，但仍要再觀察。

黃恩鴻接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天到周日高壓逐漸緩慢增強，水氣慢慢減少，今日較不穩定，各地午後對流機率高，中南部、各地山區可能有局部大雨；周五到周日午後局部雨勢仍偏大，但降雨範圍縮小，偏向以山區為主。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



黃恩鴻說，下周一到下周三可能是熱帶系統影響期間，目前預報東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，西半部要注意高溫。

黃恩鴻表示，今晨2時生成一個熱帶性低氣壓，今晚到周五凌晨可能增強成颱風，強度預估中颱，但也不排除更強；目前預估走西北西，通過菲律賓呂宋島往廣東沿海前進，影響台灣時間以下周一到下周三為主，但未來實際路徑仍要再觀察。

▼熱帶低壓最快今晚成颱。（圖／氣象局）

