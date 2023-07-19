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柯文哲批北流工程款1.9億遭跳票　文化部：北市府無權要求中央買單

▲▼南港軟體園區,南港經貿園區,南港金融園區,南港展覽館,台北流行音樂中心,世界明珠,豪宅,南港山。（圖／記者姜國輝攝）

▲針對台北流行音樂中心1.9億爭億工程款未結，文化部表示，北市府無權要求中央買單。（圖／記者姜國輝攝）

記者林育綾／台北報導

前台北市長柯文哲近來與北流風波不斷，近期遭爆柯市府與廠商間1.9億爭議工程款未結，柯文哲辦公室表示「原本文化部承諾編列預算給北市，後來卻又不願給付」。針對此說法，文化部今（19）日表示，北流2020年開幕時，時任行政院長蘇貞昌表示由中央出資近60億、地方2.6億完成，而開幕後北巿府於2021年再增1.9億工程爭議款，歸責於北市府，後續自行變更或增加預算，皆無要求中央買單的權利。

有關柯文哲辦公室表示，針對北流1.9億爭議工程款，「原本文化部承諾編列預算給北市，後來卻又不願給付」。文化部回應表示，行政院於2008年核定台北流行音樂中心興建經費45億元，由中央委託地方政府代辦，2018年核定增加至60億元。而2020年北流開幕時，時任行政院長蘇貞昌即公開表示，北流由中央出資近60億、地方2.6億完成。

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後續北市府於2021年開幕後，再增加工程爭議款1.9億元，文化部經律師法律意見審核後認定，審定預算後新增經費，應歸責於臺北市政府責任，北市府有義務於原核定60億元預算內完成整體工程，「後續自行變更或增加預算，皆無要求中央買單的權利。」

文化部指出，依據代辦協議書明定代辦工程費「以核定預算為限」，同時規定「於委託代辦應行事項範圍內，應以善良管理人之注意義務，履行協議書內容。」北市政府2018年提出追加15億元的要求，讓預算暴增3分之1至60億元，行政院雖勉於同意所求，但於核定函時也再次強調，北流工程延宕11年之久，北市府應確實督導監控各項進度，並應善盡主管機關責任，檢討並審慎釐清相關責任。
 
文化部表示，在行政院核定增列15億元預算前，北市政府即已發生追加預算未經行政院核定即發包施作前例，雖然2.6億元後由北市府自行支應。但北市府又在風光開幕後，提出工程爭議款1.9億元，要求文化部支應。

文化部說明，北市府於履約過程中，不僅未依協議書規定妥適控管工程費用上限，以至於產生爭議款項，且北市府自始自終並沒有盡到善盡管理人責任。
 
文化部強調，在新任台北市長蔣萬安上任後，文化局長蔡詩萍先後2次拜訪前任及現任部長李永得、史哲，文化部也釋出善意，請北市府補充相關爭議資訊後，由文化部委請律師提出法律意見書。不過，依目前律師法律意見書所顯示的相關資訊，無法排除台北市政府責任，整體計畫經費仍應依協議書規定，於核定60億元預算內執行。

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北流台北流行音樂中心柯文哲文化部工程款爭議

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