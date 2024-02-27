柯文哲稱「國會寄生我」　吳思瑤嘆別為難駐衛警：要方便出入就辦證

▲民進黨立委吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨主席柯文哲每周頻繁現身立法院，引發寄生國會質疑，但柯認為是「國會寄生我」，民進黨立委吳思瑤今（27日）受訪時表示，民眾黨不要把黨團辦公室做為另一個黨中央，這明顯違反立法院規定；別為難管控出入的駐衛警，要方便出入的話就辦證件。至於民眾黨立委黃國昌反批新潮流，吳則回應，由此可證，這確實打到民眾黨痛處，也知道法理上站不住腳，才極欲轉移焦點。

民眾黨主席柯文哲挨批寄生國會，吳思瑤表示，柯文哲密集且頻繁的出入立法院，寄生國會不是民進黨開始批判，是媒體觀察從上屆到這屆的民眾黨作為，所累積的形象；倒是柯文哲「是國會寄生我」這樣的說法引發大家不滿，這是對國會嚴重的污衊，不是國會要污衊柯文哲，是柯文哲污衊了整個國會，中華民國國會自主，不容許也不可能寄生於任何一個政黨下。

吳思瑤指出，本來大家對此是睜一隻眼、閉一隻眼，也不需要再處理，因為社會觀感是民眾黨要去面對的，但是要這麼高調宣示他的主權就有點過當；若黨部跟立院黨團只有650公尺、走路10分鐘柯文哲都嫌麻煩，那尊重民眾黨及其8席立委的共同決定，但也要「照起工」，按照立法院內規，立法院黨團辦公室就只能作為黨團事務的溝通協調。

吳思瑤提醒，民眾黨不要把黨團辦公室做為另一個黨中央、處理涉及民眾黨黨中央的例行事務，這明顯違反立法院規定；也不要為難管控出入安全的駐衛警，要方便出入的話，辦個證件也比較好，不要每次都想要刷臉。

吳思瑤指出，自己也是昨天才發現，民眾黨黨中央距離立法院只有650公尺，比民進黨中央還近，民進黨中央到立法院要800多公尺、走路13分鐘，可是民進黨立委若有需要進行黨與黨團的協調，多數會到黨中央去開會，或邀請黨中央來列席黨團會議，但次數絕對不如民眾黨頻繁。

吳思瑤表示，若能自制自重、收回「國會寄生我」這種污衊國會的想法，這件事大家都睜一隻眼、閉一隻眼，立法院是非常包容與多元的地方，不只歡迎黨主席，也歡迎各公民團體，我們是開放國會，只是公民團體要進入立法院參觀、陳情，都需要有出入相關程序與安全管控，維持立法院的規則與秩序，這麼簡單，如此而已。

至於黃國昌反嗆新潮流？吳思瑤指出，這非常啼笑皆非，選舉時攻擊民進黨派系，現在選完了，戲碼跟套路也應該要收斂，由此可證，這確實打到民眾黨痛處，也知道法理上站不住腳，才極欲轉移焦點，又使出過去用過的招數來為自己搬救兵，這件事就更不值得一提。