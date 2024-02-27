柯文哲稱黨團人事費55萬駁「寄生國會」　綠委曝金額：沒虧待民眾黨

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者宋良義攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨陷「寄生國會」爭議，民眾黨主席柯文哲抱怨，黨團一個月人事費是55萬，要支付所有人事不太可能，所以中央黨部一定要貼錢雇人，「是國會寄生我」。對此，民進黨立委吳思瑤今（27日）受訪時表示，國民黨54席，民進黨51席，民眾黨8席，但助理員額數、本薪、加班費、年終獎金，加起來大概是66萬元，不分大小黨都是一樣多，民眾黨竟然還哭窮，「國家沒有虧待民眾黨團」。

柯文哲日前語出驚人，稱「是國會寄生我」，柯文哲今受訪時再強調，反正資源也都是國家跟人民的，「就是做事情嘛！」現在黨團一個月人事費是55萬，若單獨要支付所有人事，是不太可能的，所以變成中央黨部一定要貼錢雇人過來幫忙。

然而，根據立院預算書，公費助理方面，依法各黨團置公費助理10人至16人，由各黨團遴選，並由其推派之委員聘用之。各黨團金額一樣，2023年調薪後，每個黨團每月是55萬1668元，另外立法院還會編4％加班費是11萬334元。

吳思瑤直言，立院有清楚內規、各黨團都適用，立法院對公費黨團助理的補助員額一樣多，不分大小黨，民眾黨沒有少領一分錢；但是現在民眾黨哭窮、炒作成是國家虧待他們，所以黨中央被迫要派人來進駐，但國家沒有虧待民眾黨團。

對於柯文哲聲稱民眾黨中央還要貼錢？吳思瑤表示，大家可以評評理、做清楚的比較，國民黨54席，民進黨51席，民眾黨8席，但是國家給予的公費助理員額是一樣的，包括助理員額數、本薪、加班費、年終獎金，加起來大概是66萬，不分大小黨一樣多。

吳思瑤解釋，民進黨的公費助理非常專業，但他們都同樣在拮据的經費下運作，協力委員優質問政及國會監督，也沒有從黨中央派人來進駐。