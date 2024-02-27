拿別人的「阿法」租夫妻檔被抓包　他慘遭弘仁會丟魚池嗆拔牙

記者邱中岳／台北報導

北市刑大偵1隊日前掌握情資，1名男子利用「陸地頭等艙」阿法商務車（Alphard），出租給1對夫妻檔，事後車子出問題造成夫妻檔損失，2人找竹聯幫弘仁會大哥幫忙追討百萬元，該名男子遭強押至釣魚場，慘被丟進魚池、恐嚇拔牙，逼簽百萬元本票。

▲竹聯幫弘仁會大哥曾砸柯P學長診所，又因替人討債被逮。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，25歲的翁姓男子，日前將「陸地頭等艙」阿法商務車租給44歲的曾男、26歲的蔡姓夫妻檔，但卻被夫妻檔查出車子並非翁所有，後來車子被車主拖走，造成開設租賃公司的夫妻檔業務受影響，2人心有不甘，找來竹聯幫仁堂弘仁會的35歲林姓大哥，希望能夠向翁追討約百萬元的損失。

林姓男子立即率眾將翁姓男子押走，並帶往釣魚池，並且將人丟在魚池泡水，甚至還恐嚇要拔光翁男的牙齒，最後逼翁簽下百萬本票後才放人，翁被釋放後立刻向警方報案，警方在2月中旬收網，逮捕教唆夫妻檔以及林姓大哥等6人，訊後依《組織犯罪條例》、恐嚇、妨害自由以及傷害等罪嫌送辦。

據了解，替人出面討債的林姓大哥，綽號「阿胖」，平時活躍於內湖、南港一代，並且曾經與其他幫派成員當街互砍、槍擊等暴力事件，另外還曾經在新北市汐止區與朋友吃薑母鴨，因為敬酒問題不滿直接翻桌，還拿板凳砸爆對方頭，脾氣相當火爆。

此外，阿胖還在2019年3月間找來6名惡煞，闖進北市內湖區東湖路上一家知名診所，聲稱藥物害死朋友，語畢就立刻砸店，事隔2天之後主動向警方投案，而被害診所的丁姓醫師是民眾黨主席柯文哲的學長，當時也是鬧得沸沸揚揚。