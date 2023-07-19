照片修太大！肉肉女換完比基尼「苦等1小時」　遭網友丟包墾丁

▲原PO以前對自己沒有自信。（示意圖／資料照片）



記者施怡妏／綜合報導

台中市30多歲的林姓女子與網友「阿宏」到嘉義玩，遭到半途丟包，讓她無助地坐在公車亭哭，引發外界熱議，一名女網友分享曾經也被丟包的經驗，對自己肉肉的身材沒自信，照片都修很大，某次跟男生約墾丁兩天一夜，到了南灣之後，對方趁她在換衣服的時候落跑，打電話不接，還被封鎖。

女網友在校園論壇「Zuvio」發文，當時的她身材肉肉的，對自己的長相沒有自信，照片都會修很大，某次跟一個男生約去墾丁玩兩天一夜，出發前還先打預防針，跟對方說自己肉肉的，不喜歡要先說，「而他說他喜歡肉肉的女生，我才放心」。

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見面之後男生明顯不想聊天，原PO講什麼都被句點，車上氣氛超尷尬，但男生還是開車載她到約好的地點。她換完比基尼等了半小時，都沒有看到男生，打電話也沒接，再過半小時就發現自己被封鎖了，電話打不進去，IG也被退追了，「我就自己看海看到下午，坐車回來，也因為這件事我直接瘋狂健身，現在也有個前凸後翹的好身材啦」。

貼文一出，網友鼓勵她，「那些沒能打倒妳的，使得妳變得更加堅強，繼續保持，一定能遇到對的他」、「我之前也很胖，但是沒遇到被丟包那麼扯的」、「要對自己有自信」、「有自信的女人最美」、「太沒禮貌了吧，好歹也把會約完」、「歪樓，想看身材對比照」。