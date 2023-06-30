相親「9個高薪富男」慘踢鐵板！她吐血：寧願單身

▲原PO與9位男生約會，結果怒喊寧願單身。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

「我還是當個單身狗好了！」一名熟齡女網友抱怨，透過親友與媒人介紹，陸續與9位男性約會，結果遇到媽寶要原PO婚後每天早上煮新鮮魚湯給他吃；小氣男拖拖拉拉不付帳，結果下次反請便宜小吃；高學歷男要找有車有房，但不能花他錢的老婆等，氣得原PO怒吼「一直翻白眼...超怕視網膜剝離！」

一名女網友在臉書《匿名2公社》表示，身為單身大齡女子，開啟被長輩施壓、相親的命運，不料認識了9位對象讓她狂踢鐵板，且對方都是高薪職業或出生富裕的家庭，「真的不是沒原因娶不到老婆的，或許是我太機車了...嘖嘖嘖！」

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首先1號男是透過媒人介紹，每次約出去，對方100句話裡有50句說「我家很有錢」、另40句則是「我媽說...」1號男也自曝每天7點要吃早餐，且一定要市場新鮮的魚，問原PO可否每天煮給他吃。最讓原PO錯愕的是，原PO反問結婚生孩，會休息一段時間顧孩，暫時沒收入怎麼辦？結果1號男沉默不吭聲。

接著是2號男，初次見面約在一家早午餐店，看完菜單後，對方頻頻嫌貴，但明明是他找的店，而原PO表示喝紅茶就好，事後也有付錢。之後約出來吃飯，1號男掏錢速度永遠比原PO慢，因此原PO也大方出錢，而1號男回應下次請客，結果下回請的竟是便宜的小吃，像是肉燥飯或鍋燒意麵。

3號則是瞎男一個，出去吃飯狂加點開胃菜附餐，吃飽後要打包主餐，接下來連續3至4天傳晚餐照片，炫耀前幾天的主餐能變出新的一餐，不忘自豪「厲害吧？」

4號男部分，一見面就問原PO畢業學校、哪裡工作、薪水年終有多少、是否有房有車有投資，接著自稱是高學歷名校畢業，想找有車有房且經濟獨立的對象，重點是不能花他的錢，且願意跟他一起養小孩的老婆，氣到原PO一度想拿水潑人。

5號男也讓人無言以對，出門逛街聽到歌曲，都會反問「知道這什麼歌嗎？」接著約KTV嗨唱，5號男一口氣點了20首，每一首都問原PO會唱嗎？之後約火烤兩吃的店，原PO明明表示不吃羊肉，怎料5號男狂點「羊肉、羊小排、羊脊骨、羊肋排」。

至於後面的6號至9號男，原PO乾脆直接打槍，也向老媽坦言她寧願一輩子單身就好，「吃狗糧我還餓不死，遇到這類的我先氣死。」最後，原PO也感嘆，看來有正常社交能力的男性，不會等著別人介紹，「害我最近一直翻白眼...超怕視網膜剝離！」

文章曝光後，底下網友也搖頭回應，「我還聽過大齡相親，遇到對方拿拐杖來的呢」、「單身沒有不好！愛自己最好」、「男人果然是很容易活在自己小世界的生物」、「真的好可怕」、「1號男應該還在喝母奶吧」、「他們都是憑實力單身的」。

▼網友熱議。（圖／翻攝匿名2公社）

