第一次見面「就到U2」嚇壞她　男拿1物：給妳交作業！結局神展開

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友最近在公司前輩的牽線下，認識了一位男生，並相約見面吃飯；沒想到，當天用完餐，男方竟安排到「約會聖地」U2電影院，原本她還想藉機開溜，結果後續神展開，讓她哭笑不得。

女網友在Dcard娓娓道來，單身兩年的她，抱持著一切隨緣的態度，並沒有特別積極去交友，最近公司有個大姊很關心她的感情狀況，儘管她再三婉拒，仍介紹了一位男生。

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她坦言，蠻不習慣沒聊過天就見面約會的，所以覺得很尷尬，當天吃完飯，對方表示有安排好行程，怎料竟是帶她到U2，「這時候我覺得有點怪 ，可是顧及是公司前輩介紹的人，也不能馬上開溜。」

原PO接著說，「在事先結帳的時候，我要掏錢，他把我擋下來說有折價券，看他除了拿錢，還拿出一本U2的券來撕，上面已經有撕過好幾張的痕跡，是多常來會買整本來用？要說這個不詭異我完全不信欸！」於是，她忍不住問對方，為何選擇U2當約會地點；而男生則解釋，有聽說她不喜歡吵鬧，所以才沒選電影院。

▲示意圖，與本文無關。（圖／翻攝自臉書／U2電影館-萬年館）

起初，女網友想點些小點心，這樣在尷尬之際就可以拿來吃，結果男生表示已有準備，讓她不用花錢，「在包廂裡我是真的嘴角抽搐，他從後背包拿出好幾包餅乾，全部打開放在桌上時還好好擺放，在那邊喬位置，喬好還一臉滿足，大哥滿足啥啊到底，這個不需要儀式感啊！」

就這樣一直到電影播完，都沒有其他事情發生，而男生發現餅乾沒吃完後，笑說可以教她不用橡皮筋也能保存餅乾的方法，接著便開始示範如何摺包裝袋，還拿了其中一包給她，說是要她「交作業」，這讓原PO瞬間傻住，事後想起來更忍不住狂笑。

對此，網友們紛紛回應，「原本想說這男的一定XX癢，原來只是超級直男啊，我倒覺得這個男的還不錯耶」、「雖然第一次約U2很奇怪，但他也沒做什麼不該做的事吧，覺得蠻正直的啊，不然很多人約U2都意圖不軌欸」、「明明就是很可愛又尊重女生的男生」、「覺得這男的還不錯啊，呆呆的蠻可愛的」。